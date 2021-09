Omul de afaceri Dragoș Anastasiu, în doliu: 'Fără curajul venit de la tine, Eurolines România n-ar fi existat'

Cristian Băciucu, director general Rombus Transport, parte a grupului Eurolines, a murit. Anunțul a fost făcut de omul de afaceri, Dragoș Anastasiu, care deține Eurolines România.

„Prietene si partenere, Cristian Baciucu ! Ai ales azi sa pleci la ingeri si sa ne zambesti cald si vesel, ca intotdeaua, de acolo de sus. Fara curajul venit de la tine, nu m- as fi intors in Romania acum 26 de ani si Eurolines Romania n-ar fi existat. Am ras si plans impreuna, am muncit si ne-am distrat de minune, am calatorit in zeci de tari, am schiat pe sute de partii, am fost seriosi si veseli. Am fost si vom ramane frati. Vei fi mereu in sufletul meu. Drum bun, Cristi”, scrie Dragoș Anastasiu pe Facebook.