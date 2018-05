Omul lui Isărescu iese la rampă: 'Schimbul de scrisori Liviu Dragnea- BNR este fără precedent'. Cum răspunde la atacurile la adresa Băncii Naționale

Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR Mugur Isărescu, a afirmat într-un interviu că atacurile asupra BNR, tot mai dese în ultima perioadă, vin de la persoane care îşi doresc, de fapt, să ajungă la conducerea băncii naţionale.

"În spațiul public sunt voci care atacă Banca Națională. O atacă pentru că (a se citi: posesorii acestor voci) și-ar dori să vină la conducerea Băncii Naționale. Și această dorință se vede din textele pe care le publică", a afirmat Vasilescu, în interviul acordat RFI.

Anterior, consilierul guvernatorului BNR preciza că instituţia nu are cum să fie afectată de aceste atacuri.

„Banca Națională are date să nu se simtă ca fiind un vas sub presiune, nici în pericol să fie doborâtă de astfel de presiuni. BNR este o instituție care are și un scut foarte puternic în față, legea. Banca Națională nu are cum să fie placată în îndeplinirea atribuțiilor pe care tot legea i le stabilește”, scria Adrian Vasilescu.

Adrian Vasilescu a subliniat în interviul acordat că schimbul de scrisori Liviu Dragnea- BNR este fără precedent, dar din acest schimb e important ca adevărul să iasă la suprafaţă.

"Nu este vorba numai de normalitate. Este vorba despre ieșirea adevărului la suprafață. Adevărul nu iese decât din confruntare, din dialog. Este întâia oară când s-a întâmplat așa ceva în societatea românească, când un șef din Parlament are un punct de vedere, îl trimite Consiliului de Administrație al Băncii Naționale și primește punctul de vedere al Consiliului de Administrație. Și noi avem de învățat din scrisoarea Președintelui Camerei Deputaților. Și sunt convins că și Președintele Camerei Deputaților are de învățat din scrisoarea de răspuns a Consiliului de Administrație al Băncii Naționale''', a precizat Vasilescu.