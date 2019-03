Opinie: Inamicul numărul 1 pentru PSD

Se pare că răbdarea ambasadorului american la Berlin Richard Grenell și-a atins limitele. Diplomatul a fost total deranjat de cifrele bugetare anunțate marți de ministrul german de Finanțe Olaf Scholz (SPD). Este vorba de bugetul alocat Apărării, care ar urma să crească ușor pentru 2020 la 1,37% din PIB. Planificarea financiară a Germaniei pe termen mediu stipulează însă o nouă reducere a cheltuielilor cu Apărarea până în 2023, la 1,25 procente din PIB. O evoluție care nu ar corespunde solicitării SUA ca Germania să-și majoreze semnificativ participarea financiară la NATO. "Membrii NATO s-au angajat clar să majoreze cheltuielile cu Apărarea la 2% din PIB până în 2024, nu să le scadă", a spus Grenell pentru agenția de presă germană DPA.

Criticile ambasadorului cu privire la cheltuielile prevăzute de bugetul german sunt considerate de mulți drept ingerință în problemele interne ale Republicii Federale. Deputatul Wolfgang Kubicki, vicepreședinte al liberalilor din FDP, cere acum chiar expulzarea lui Grenell.

Ministrul de Externe Heiko Maas (SPD) ar trebui "să-l declare pe Richard Grenell neîntârziat persona non grata", a spus Kubicki. "Când un diplomat american se comportă ca un înalt comisar al vreunei puteri ocupante, atunci el trebuie să învețe că toleranța noastră are și limite." Grenell ar încălca prin afirmațiile sale Convenția de la Viena, care prevede că un ambasador nu are dreptul să se amestece în problemele interne ale țării care îl găzduiește.(Mai multe detalii AICI