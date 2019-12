Orban acuză PSD că a creat Fondul de Investiţii şi Dezvoltare ca o puşculiţă pentru partid: 'Dintre contractele semnate, peste 80% sunt către primari PSD'

Premierul Ludovic Orban a declarat vineri că peste 80% dintre contractele semnate prin Fondul de Investiţii şi Dezvoltare sunt către primarii de la PSD.

"I-am cerut şefului Cancelariei, Ionel Dancă, să îmi facă o analiză pe fantomaticul Fond de Investiţii şi Dezvoltare, care nu are niciun leu în buget. Situaţia arată că dintre contractele semnate, peste 80% sunt către primari PSD, contracte care au fost alocate în mod arbitrar, în condiţiile în care PSD are sub 50% dintre primari. S-au depus 3.100 de proiecte cu o valoare totală de 58,5 miliarde de lei. Gândiţi-vă ce cheltuială voiau să provoace cei din guvernul PSD, imaginaţi-vă, dacă nu îi opream, ce factură venea peste un an. Dintre proiectele depuse, s-au propus spre aprobare 696 proiecte în valoare de 10,3 miliarde, asta în condiţiile în care plafonul de tragere a fost iniţial de 300 de milioane şi a fost redus la 120 de milioane. Practic nu aveau de unde. I-au păcălit şi pe primarii lor că le dau banii, şi-au bătut joc, iar ei nu aveau capacitatea de tragere. Din fericire, nu s-au semnat decât 239 de contracte, în valoare de 6,6 miliarde lei, iar dintre contractele semnate, au fost alocate avansuri doar către 40 de contracte", a spus Orban în debutul şedinţei de guvern.

Premierul a afirmat că, odată cu încetarea existenţei Fondului, contractele semnate şi care nu au beneficiat de plăţi vor rămâne fără obiect. Iar acolo unde s-au făcut plăţi se vor face controale pentru a se vedea dacă se pot recupera banii.