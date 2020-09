Orban desconsideră USR: 'Au 45 de primari, PNL are 1250. Ne pare rău că nu am putut să batem PSD'

Ludovic Orban, preşedintele PNL, afirmă că liberalii sunt pe primul loc la votul politic, după alegerile locale, dar recunoaşte că PSD are cu 200 de primari mai mult. Premierul desconsideră Alianţa USR-PLUS, care a obţinut doar 45 de primari.

"USR-PLUS are 13%. Unii nu văd decât victoriile de la Timişoara si Braşov, deşi ambii primari aveau rezultate concrete. USR este abia pe locul 4 la nivel naţional, cu 45 de primari. PNL are 1250. Noi ne comparăm cu PSD-ul. Ne pare rău că nu am putut să batem PSD, dar mai ales în comune mai mici, în oraşe mici e foarte greu să baţi un primar PSD", a declarat Orban la B1 TV.