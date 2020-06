VIDEO - Ludovic Orban l-a certat pe ministrul Adrian Oros în ședința de Guvern

Premierul Ludovic Orban i-a reproșat ministrului Agriculturii, Adrian Oros, joi, în ședința de Guvern, că nu este suficient de „activ în comunicarea publică” și că nu merge în Parlament să-i convingă pe aleși să nu voteze „nefăcute” așa cum s-a întâmplat cu o lege adoptată recent pe tema despăgubirilor acordate de stat agricultorilor loviți de secetă.

Ludovic Orban: Vedeti ca Parlamentul iar a facut o nefacuta. A trecut o lege, trebuie sa avem grija. Aici trebuie sa stam tare in șa pentru ca in fiecare saptamana parlamentul ne mai toarna cateva reglementari in care ne mai genereaza cheltuieli pentru care nu exista resurse. Parca vor sa duca Romania in starea sa nu mai faca fata platilor. Incercati sa fiti mai activ in comunicarea publica sa oprim nazdravaniilor si populismele astea.

Adrian Oros: Ce-au facut prin acea lege populista cu despaguburile pentru seceta, nu au facut decat sa arunce pe piata o lege care nu se va putea aplica niciodata, e o schema de ajutor de stat neaprobata de Comisie.

Ludovic Orban: Pai luati legatura cu grupul parlamentar sa atace la CCR. Bun, asta, dl ministru, ar trebui, si este un indemn catre dvs, ca la dezbaterea in plen sa fie prezenti ministri sa-i convinga pe parlamentar ca nu trebuie sa voteze ca in an elctoral. Nu putem sa lasam sarabanda asta de proiecte de legi care ies pe banda rulanta din Parlament.

Adrian Oros: (ofteaza) Da....

Camera Deputaţilor a adoptat, pe 27 mai, proiectul de lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile.



S-au înregistrat 212 voturi 'pentru', unul 'împotrivă' şi 99 abţineri.



Proiectul de lege, iniţiat de mai mulţi parlamentari de la PSD, are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului juridic pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat în vederea acordării de despăgubiri producătorilor agricoli ale căror culturi sunt afectate de fenomene meteorologice nefavorabile, pentru continuarea activităţii acestora.



Aceste fenomene sunt: secetă gravă care afectează terenurile agricole, inundaţii şi temperaturii excesiv de scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor.



Potrivit textului adoptat, această schemă va respecta prevederile din cadrul secţiunii 1.2.1.2, Cap. 1, partea a II-a din Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (2014/C 204/01).



Despăgubirile se vor acorda producătorilor agricoli ale căror culturii au fost afectate de fenomene meteorologice nefavorabile numai pentru daune ce depăşesc 30% din producţie, dar nu mai mult de 70% din cheltuielile efectuate pentru cultura respectivă până la data producerii fenomenului.



Schema va fi notificată anual Comisiei Europene. În situaţia în care, anterior emiterii deciziei de aprobare, Comisia Europeană solicită modificări privind schema, prevederile prezentei legi pot fi modificate în mod corespunzător. În cazul în care Comisia Europeană nu emite o decizie de aprobare a schemei, ajutorul financiar plătit beneficiarilor va rămâne definitiv suportat de la bugetul de stat.