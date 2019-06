Organizatorii Festivalului 'George Enescu' sunt îngrijorați: 'Numai din promisiuni eu nu pot să semnez contracte'

Organizatorii ediției din 2019 a Festivalului Enescu sunt îngrijorați că Ministerul Culturii ezită în acordarea ultimei suplimentări de buget. "Deocamdată, am doar promisiuni din partea ministerului", a declarat Mihai Constantinescu, directorul Festivalului Enescu, potrivit Mediafax.

"Deocamdată am doar promisiuni din partea ministerului că se va acoperi și restul sumei", a declarat directorul executiv al Festivalului și Concursului Enescu, Mihai Constantinescu.

"Numai din promisiuni eu nu pot să semnez contracte. Toată lumea așteaptă să semnez acele contracte, eu aștept, în afară de promisiuni, și certitudini și ăsta e un semnal pe care am fost obligat să îl dau politicienilor, ca să știe despre ce este vorba. Dacă banii vor veni la 1 august sau 15 august, din punctul meu de vedere este ok, nu este nicio problemă, pentru că toți vor fi plătiți după efectuarea serviciului și cazările în același fel. Sunt și banii din vânzarea biletelor care pot fi folosiți pentru plățile celor 30% în avans. Problema este să avem certitudinea că la rectificare se va acoperi și cealaltă sumă care a fost solicitată de anul trecut din iunie. Garanția este cuvântul ministrului, între timp am înțeles că mai sunt niște discuții subterane, care sper să nu fie adevărate", a mai spus Constantinescu.

"Până acum, am primit bani la rectificare, și în ediția trecută, și acum două ediții. Acum m-a speriat o discuție pe care am avut-o cu doamna director economic din Ministerul Culturii și în care mi s-a spus că nu există posibilitatea și suma este foarte mare. Noi mai venim, pe lângă suma primită de la minister, cu banii din bilete, cu un grant european, cu sponsorizări, dar este o diferență de 7 milioane jumate", a arătat Mihai Constantinescu.

"În 2013, am avut o situație asemănătoare, dar ni s-a spus din timp că nu vom avea toți banii și am renunțat la organizarea concursului. Dar a fost mult mai din timp și am putut să scoatem concursul, dar acum nu mai avem concursul, sunt formații care sunt în turnee europene mondiale și nu ai cum să le spui «nu mai treceți pe aici»", a explicat directorul executiv al Festivalului și Concursului Enescu.

Președintele Comisiei pentru cultură, artă, mijloace de informare în masă din Camera Deputaților, Gigel Știrbu, a atras atenția, într-un comunicat dat publicității marți: "La acest moment, finanţarea aprobată de ministerul Culturii pentru realizarea Festivalului are o valoare de 31.861.000 lei, deşi ARTEXIM a înaintat încă din 2018 (prin adresa nr. 3882/20.06.2018) bugetul estimativ şi programul festivalului. Încă de la acel moment propunerea de buget a ediţiei din 2019 avea o valoare totală estimată de 55 milioane lei, din care suma de 39 de milioane de lei urma să fie finanţată din bugetul ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, prin Legea bugetului de stat pe anul 2019. Fără alocarea restului sumei până la cuantumul de 39 de milioane de lei de către ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale (7.139.000 lei), Festivalul internaţional George Enescu nu poate avea loc, ARTEXIM nereuşind să acopere din venituri proprii întreaga sumă necesară realizării".

Potrivit politicianului, este pusă sub semnul întrebării chiar desfășurarea ediției din 2019 a Festivalului Internațional "George Enescu".

"Reducerea bugetului Festivalului International George Enescu, poate duce la probleme majore în organizarea ediţiei de anul acesta, ARTEXIM aflându-se în situaţia de a anula evenimente şi contracte cu ţerţi din cauza imposibilităţii plăţii serviciilor solicitate. Anularea Festivalului poate avea un impact negativ major pe mai multe planuri, cu atât mai mult cu cât agenda Festivalului a fost deja comunicată şi pe plan intern şi pe plan extern, către toate audienţele relevante, conform regulilor. O consecinţă nefastă ar fi că România va înregistra o pierdere reală de credibilitate pe plan internaţional, Festivalul Enescu fiind unul din puţinele vehicule de imagine pozitivă pe care le are România pe plan extern în acest moment. Ediţia din 2019 a fost gândită pentru a aduce un plus de imagine României pe plan extern, fără a exista o investiţie suplimentară din fonduri publice în acest sens. Scopul este acela de a contura un produs care să reprezinte un brand cultural pentru România, care să poată fi folosit pentru relansarea imaginii externe a ţării. În cazul în care evenimentul nu va mai avea loc, România va pierde un capital de imagine foarte important şi de care are nevoie în mod real", arată Gigel Știrbu.

Ediția din 2019 a Festivalului Internațional George Enescu aduce, în perioada 31 august - 22 septembrie, peste 2.500 dintre cele mai valoroase personalități ale lumii, un număr de 34 de premiere concretizate prin prezența a 25 de artiști de mare calibru, printre care Marion Cotillard, Kirill Petrenko, Mitsuko Uchida, René Jacobs, Diana Damrau, Joyce DiDonato, Rolando Villazón, Julia Fischer și Nobuyuki Tsujii, și a nouă dintre cele mai importante orchestre de nivel mondial.

Până la momentul difuzării acestei știri, Ministerul Culturii încă nu a formulat un punct de vedere privind acest subiect.