Organizatorii JO 2024 merg înainte cu planificarea, indiferent de soarta Olimpiadei de la Tokyo

Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris vor merge înainte conform planificării, indiferent de soarta Jocurilor Olimpice de la Tokyo din această vară, în contextul actual al pandemiei de coronavirus, a anunţat Comitetul francez de organizare, citat de Reuters.

Săptămâna trecută, Japonia şi Comitetul Internaţional Olimpic au recomandat desfăşurarea JO în această vară, infirmând relatările mediei britanice privind concluzia privată a guvernului nipon că evenimentul ar trebui anulat.

''De la începutul acestei crize, lumea sportului se află în proces de adaptare. Bineînţeles, organizatorii Jocurilor de la Tokyo vor găzdui Olimpiada doar dacă vor fi întrunite condiţiile.

Ei au lucrat cu diferite soluţii pentru a se adapta la contextul sanitar, cu sau fără fani, cu stabilirea testelor şi a unui sistem tip 'bulă'.

Totul a fost gândit astfel ca aceste Jocuri să fie ţinute la un nivel foarte ridicat de securitate sanitară'', a declarat pentru Tony Estanguet, şeful comitetului francez de organizare a JO 2024, pentru Le Monde.

În condiţiile în care Japonia a declarat la începutul lunii stare de urgenţă din cauza creşterii numărului de cazuri COVID-19, cvadruplul campion olimpic la canotaj Matthew Pinsent a propus ca Jocurile de la Tokyo să aibă loc în 2024.

Estanguet insistă însă că Jocurile Olimpice de la Paris nu vor fi decalate:

''Din ce am rămas după discuţiile cu CIO, nu am impresia că va mai fi o altă amânare. Impactul asupra Paris 2024 este totuşi destul de limitat, noi avem propriul calendar. Anul trecut, noi nu am fost afectaţi de amânarea JO.

Jocurile vor merge bine în 2024, indiferent de ce se întâmplă la Tokyo. Sper cu fervoare, ca alţi mulţi, că aceste Jocuri vor avea loc pentru că va crea o dinamică puternică, în particular cu ceremonia de predare a ştafetei, dar Paris 2024 nu are destinul legat de Tokyo''.