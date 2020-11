OUG privind alocarea de fonduri externe nerambursabile pentru desfăşurarea activităţilor didactice, adoptată cu amendamente

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, marţi, cu amendamente, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021, în contextul riscului de infecţie cu noul coronavirus.

Proiectul a fost adoptat în unanimitate, cu 269 de voturi "pentru".Actul normativ are ca obiect de reglementare alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării activităţilor didactice pentru anul şcolar 2020/2021, în contextul riscului de infecţie cu noul coronavirus, prin achiziţionarea de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, de dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediul online, de echipamente de protecţie medicală/dispozitive medicale, dezinfectanţi şi containere mobile sanitare."Se aprobă achiziţionarea de către beneficiari, în condiţiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informaţiei - IT mobile, respectiv tablete/laptopuri pentru uz şcolar cu acces la internet, precum şi a altor echipamente/dispozitive electronicenecesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line, în limita a 150.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contribuţia Uniunii Europene - UE este de 131.250.000 euro, iar contribuţia naţională este de 18.750.000 euro. Finanţarea achiziţiei echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice, prevăzute la alin. (1), se acordă prin granturi din fonduri externe nerambursabile, în limita unei valori de 250 euro/tableta, echivalentul în lei la data efectuării achiziţiilor", se arată în proiect.

Citește și: Scene fără precedent! Un polițist a fost tăiat cu cuțitul, după ce i-a cerut unei persoane să poarte mască de protecție



Potrivit ordonanţei, beneficiarii eligibili ai apelului de proiecte pentru intervenţia destinată achiziţionării de echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţilor didactice în mediul online sunt: unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care desfăşoară activităţi didactice pentru elevi, cu condiţia ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziţie publică, autorităţile publice locale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza unităţii administrativ-teritoriale care desfăşoară activităţi didactice destinate elevilor, parteneriatul dintre beneficiarii

prevăzuţi mai sus, parteneriatele între inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ.



"Cheltuielile care depăşesc echivalentul în lei al contravalorii echipamentelor IT mobile, tablete cu acces la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice în valoare de 250 euro sunt considerate cheltuieli neeligibile şi se suportă de către beneficiarii finanţării", mai spune actul normativ.



Proiectul a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional.