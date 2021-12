Over 800,000 Romanians celebrate name day on St. Nicholas

Over 800,000 Romanians celebrate their name day on Monday, St. Nicholas, agerpres reports.

There are about 509,294 men and 294,732 women, according to the Directorate for the Registration of Persons and the Administration of Databases within the Interior Ministry.

Among men, the most common first name is Nicolae - 302,555 people.The following derivatives are also found: Culae - 5; Lae - 17; Laie - 9; Nae - 198; Necula - 59; Neculai - 42,730; Nic - 27; Nicholas - 10,834; Nicholaus - 7; Nick - 94; Nicoara / Nicoara - 466; Nicola - 1,332; Nicolaie - 10,915; Nicolaita / Nicolaita / Nicolaita - 2; Nicolas - 43,090; Nicolaus - 85; Nicu - 24,158; Nicula - 14; Niculae - 21,862; Niculai - 3,218; Niculaie - 1,716; Niculaita / Niculaita / Niculaita - 9; Nicusor / Nicusor - 45,464; Nik - 33; Nike - 4; Niklas - 44; Nikola - 197; Nikos - 125; Naita - 25.Nicoleta is the first name for 218,526 women.Among women, there are also the following first names: Necolina - 1; Necolita / Necolita - 1; Neculina - 2,252; Neculita / Neculita - 178; Nica - 455; Nichi - 18; Nicola - 4,226; Nicolaita / Nicolaita / Nicolaita - 4; Nicole - 12,581; Nicoletta - 539; Nicolina - 2,373; Nicolita / Nicolita - 5,721; Nicoll - 148; Niculaita / Niculaita / Niculaita - 1; Niculeana - 10; Niculia - 24; Niculina - 43,759; Niculita / Niculita - 556; Nicuta / Nicuta - 1,358; Nika - 37; Niki - 47; Nikki - 5; Nikky - 4; Niko - 4; Nikola - 86; Nikole - 208; Nikolet - 29; Nikoleta - 138; Nikolett - 814: Nikoletta - 540; Nikolette - 14; Nikoll - 23; Nikolle - 43; Niky - 9.