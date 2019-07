Pakistanul şi-a redeschis spaţiul aerian după luni de restricţii

Pakistanul a anunţat marţi redeschiderea totală a spaţiului său aerian pentru traficul civil, punând capăt restricţiilor instituite în urma gravei crize diplomatice care l-a opus Indiei la sfârşitul lunii februarie, transmite AFP potrivit Agerpres

'Spaţiul aerian a fost redeschis cu efect imediat oricărui tip de trafic civil', a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Autorităţii Aviaţiei Civile (CAA).Restricţiile, care afectau mai ales zborurile venind din India în direcţia vest (Europa, Asia Centrală etc.) şi survolând Pakistanul, sunt de acum ridicate, a afirmat purtătorul de cuvânt, fără a indica motivele deciziei.Pakistanul anunţase la 27 februarie închiderea completă a spaţiului său aerian într-un context de tensiuni crescute între Islamabad şi New Delhi, care a adus cele două puteri nucleare în pragul unui război.Creşterea tensiunilor a fost provocată de un atentat sinucigaş produs pe 14 februarie în Kashmirul indian şi revendicat de o grupare extremistă cu baza în Pakistan.Kashmir, regiune himalayană revendicată atât de India, cât şi de Pakistan după sfârşitul colonizării britanice în 1947, este divizat de facto între cele două puteri nucleare din Asia de Sud. India are desfăşuraţi 500.000 de militari în partea pe care o controlează, cu misiunea de a lupta împotriva grupărilor separatiste care reclamă independenţa Kashmirului sau alipirea acestuia la Pakistan.Pakistanul şi-a redeschis parţial spaţiul aerian la începutul lui martie, dar a menţinut restricţiile pe un culoar larg de-al lungul frontierei indo-pakistaneze.Aceste limitări afectau de asemenea zborurile companiei naţionale Pakistan International Airlines (PIA), aflată deja într-o situaţie financiară precară