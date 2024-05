Pandele: Nu am fost de acord ca Firea să candideze iar la Primăria Capitalei

Primarul Voluntariului, Florentin Pandele, a declarat duminică seară, la Antena 3, că nu a fost de acord ca soția sa, Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Capitelei, să candideze din nou pentru funcția de edil al Bucureștiului.

„Am facut o greseala ca am fost de acord sa intre Gabriela Firea in politica”, a spus Pandele. „Nu am fost de acord ca Gabriela sa candideze la primărie de data asta”, a adăugat acesta. „Nu am fost de acord sa mai intre in acesta cursa, stiu cat a muncit in cei 4 ani (in care a fost primar general)”, a menționat soțul lui Firea.

El a adăugat că nu el este în spatele lui Firea, ci mai degrabă este invers.

„Gabriela mi-a spus de mai multe ori in ultima vreme 'Te rog frumos, cand vine vorba de politica, de planurile fiecaruia, sa vorbesti numai in dreptul tau, nu te mai transforma in purtatorul meu de cuvant. Avem foarte multe probleme ca familie din cauza...nu vreau sa ne victimizam, dar politica e foarte dificila. Sunt simplu membru de partid, am vrut sa candidez independent si Gabriela nu a vrut, mi-a spus ca suntem o familie si trebuie sa candideze unde e si ea. I-am spus 'Bine, Albinuțo'. Asta ca oamenii sa inteleaga ca in spatele lui Firea nu e Pandele, ci invers”, a declarat Pandele.