Păpuşile care cuceresc Anglia.Pasiunea inedită a unei asistente sociale din nordul României

De trei ani, o asistentă socială din Dorohoi, Botoşani, realizează păpuşi lucrate manual, din materiale ecologice, acestea fiind apreciate şi peste hotare, în special în Anglia .Ana Camelia Andrieş Mihăilă are 46 de ani şi lucrează ca asistent social la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Dorohoi. Este foarte apreciată ca instructor educativ şi lucrează de ani buni cu tinerii şi copiii. După ce se întoarce de la muncă, în liniştea casei, Ana se dedică pasiunii ei din copilărie, păpuşile. Ana a început să confecţioneze păpuşi în urmă cu trei ani, când şi-a adus aminte de păpuşile care o bucurau în copilărie. Şi a hotărât să-şi facă propriile jucării, după imaginaţia ei, cum nu se găsesc în magazine. A urmat apoi un an de căutări şi studiu, căci nu ştia nimic despre croşetat şi împletit."De undeva din copilărie se trage treaba asta. Pasiunea am avut-o mereu, dar odată ce-am crescut, am fost preocupată cu şcoala, iar apoi cu serviciul. Acum trei ani însă, s-a reactivat această pasiune din copilărie pentru păpuşi.Creaţiile Anei sunt căutate mai ales peste hotare, apărând fie în expoziţii, fie pe reţelele sociale. Aşa se face că de la Dorohoi, păpuşile „Fairy Tale dolls“ – după cum le-a denumit –, au ajuns chiar şi până în Anglia. „Păpuşile le pot reface, adică pot confecţiona replici identice. Foarte mare succes a avut mini-păpuşa de buzunar. E tot o idee din copilărie – o păpuşă pe care să o iei cu tine peste tot, fără să atragi neapărat atenţia. Sunt foarte căutate aceste păpuşi de buzunar. Am dat şi în ţară, dar cel mai bine merg peste hotare, în Europa. Cele mai multe păpuşi le-am vândut în Anglia“, mai explică Ana care spune despre creaţiile sale că nu sunt doar pentru copii: "Sunt pentru cei care iubesc păpuşile, pentru pasionaţi, indiferent de vârstă. Pentru copilul din fiecare“, spune ea. Sursa: Adevarul