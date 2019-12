PARADOX - Donald Trump bate recordul de popularitate înainte de punerea sa sub acuzare! Cum arată cel mai recent sondaj

Săptămâna nu se anunţă prea bună pentru Donald Trump, cu o punere sub acuzare aproape sigură în Congres, dar preşedintele american se poate declara satisfăcut de cota de popularitate record de care se bucură, conform celui mai recent sondaj al Universităţii Quinnipiac dat publicităţii luni, transmite marţi AFP, conform agerpres.ro.

"Cu câteva zile înaintea unui vot istoric privind punerea sub acuzare în Camera Reprezentanţilor, preşedintele Donald Trump a atins cota sa cea mai mare de popularitate din toate timpurile", cu 43% opinii favorabile faţă de 52% opinii negative, scrie Universitatea Quinnipiac, care realizează regulat astfel de sondaje.În pofida acestui nou record, cu câteva zile înaintea unui vot ce l-ar putea transforma în cel de-al treilea preşedinte din istoria SUA pus sub acuzare în Congres, cota de popularitate a preşedintelui Trump rămâne mai mică decât cea a majorităţii predecesorilor săi în acest moment al mandatului lor.Universitatea aminteşte însă că pe 23 octombrie, înainte de începerea audierilor publice în cadrul anchetei privind punerea sub acuzare şi demiterea care îl vizează, cota de popularitate a lui Donald Trump era mai mică (38%). Pe 10 decembrie, 41% din americanii chestionaţi şi-au exprimat aprobarea faţă de activitatea fostului om de afaceri din New York, aflat acum în fruntea ţării.

Noul ambasador al SUA, primit la Cotroceni de Iohannis! Zuckerman se va întâlni și cu premierul Ludovic Orban



Popularitatea este şi o chestiune de apartenenţă politică, republicanii aprobând acţiunile preşedintelui în proporţie de 92%, conform rezultatelor sondajului menţionat. În rândul democraţilor, doar 4% dintre intervievaţi se declară în favoarea lui Donald Trump.



Acest record ar trebui să aducă satisfacţii în tabăra republicană, care speră ca procesul lung şi complex al destituirii preşedintelui să ajungă în cele din urmă să îi obosească pe americani, care sunt chemaţi la urne în noiembrie 2020.



La rândul său, fostul magnat din domeniul imobiliar nu îşi ascunde strategia: "se pare că este un lucru bun pentru mine", a declarat preşedintele vineri, după ce două capete de acuzare la adresa sa au fost aprobate de către o comisie din Camera Reprezentanţilor. Cu această ocazie, liderul de la Casa Albă a dat asigurări că ratingul său de popularitate a atins "cote înalte".



Sondajul de opinie telefonic al Universităţii Quinnipiac a fost realizat în perioada 11 - 15 decembrie 2019, pe un eşantion de 1.390 de alegători americani, cu o marjă de eroare de 2.6 puncte.