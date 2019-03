Părinții lui DJ Avicii va crea o fundaţie în memoria muzicianului

Părinţii DJ-ului suedez Avicii vor lansa Fundaţia "Tim Bergling" pe 20 aprilie, la un an de la moartea artistului, potrivit Le Figaro, scrie news.ro.

Obiectivul este, înte altele, de a susţine persoanele şi asociaţiile care lucrează în domeniul sănătăţii mintale şi a prevenirii sinuciderii.

Familia lui Avicii intenţionează să folosească bine moştenirea care se ridică la 22,4 milioane de euro. La un an de la sinuciderea DJ-ului suedez, părinţii săi au anunţat crearea Fundaţiei "Tim Bergling", printr-un comunicat transmis revistei Rolling Stone.

"Tim voia să facă diferenţa. A lansa o fundaţie în numele său este felul nostru de a-i onora memoria şi de a continua ceea ce a început", explică ei în comunicat.

Citește și: Nicolas Cage a cerut anularea celei de-a patra căsătorii, după doar patru zile de la nuntă

Prin această instituţie, familia speră să poată aborda şi problema schimbării climatice, de a ajuta la dezvoltarea şi conservarea naturii şi speciilor ameninţate.

Avicii, născut Tim Bergling, a murit în Oman, pe 20 aprilie. Avea 28 de ani.

Tim Bergling, născut pe 8 septembrie 1989, cunoscut sub numele de scenă Avicii, a fost şi producător muzical, nominalizat de două ori la premiile Grammy - pentru single-ul „Sunshine”, cu David Guetta, în 2012, şi pentru single-ul său „Levels”, din 2013. Unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale sunt „I Could Be the One", „Wake Me Up", „You Make Me", „X You", „Hey Brother", „Addicted to You", „The Days", „The Nights" şi „Waiting for Love". A lansat două albume de studio - „True” (2013) şi „Stories” (2015).