Parlamentar european, despre ţările UE care susţin refuzarea de vize pentru ruşi: Dacă încui oamenii într-un stat, să scapi de Putin, nu va funcţiona

Yana Toom, membru al Comisiei de Libertăţi civile, Justiţie şi Afaceri interne a Parlamentului European (LIBE), a declarat miercuri, referitor la faptul că sunt ţări UE care susţin refuzarea de vize pentru cetăţenii ruşi, că "dacă încui oamenii într-un stat, să scapi de Putin, nu va funcţiona", anunță Agerpres.

Ea a participat la o conferinţă de presă la Bucureşti, alături de membri ai Comisiei LIBE aflaţi în vizită oficială la Bucureşti.

"Uniunea Sovietică s-a destrămat după ce a căzut Cortina de Fier, nu înainte. Dacă încui oamenii într-un stat, să scapi de Putin, nu va funcţiona. Azi, în Rusia, este 1937", a afirmat Yana Toom.

"Înseamnă că avem în Schengen 22 de state membre, iar patru vor decide dacă vizele emise de restul de 18 sunt sau nu justificate, ceea ce este foarte straniu", a apreciat oficialul.

Ea a spus că, în contextul actualului război din Ucraina, "trebuie să ne gândim la sancţiuni, dar şi la oamenii care trăiesc acolo" şi a dat un exemplu personal.

"Când am auzit azi de mobilizare, m-am gândit că am un nepot în Rusia, care are 33 de ani şi nu poate ieşi de acolo. Cred că este îngrozitor", a mărturisit Toom.

De asemenea, europarlamentarul a vorbit şi de cazul disidentului rus Aleksei Navalnîi.

"I-am dat lui (Aleksei - n.r.) Navalnîi Premiul Saharov şi am susţinut miile de persoane care erau alături de el, iar acum le spunem 'staţi pe loc, sunteţi pedepsiţi că sunteţi ruşi'", a arătat europarlamentarul.