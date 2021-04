Pentru regele Abdullah al II-lea, criza care a zguduit monarhia iordaniană s-a `încheiat`

Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a afirmat miercuri că criza fără precedent care a izbucnit la sfârşitul săptămânii în această monarhie centenară s-a "încheiat", precizând că prinţul Hamza, acuzat de implicare, se află la domiciliul său sub protecţia suveranului, notează AFP preluat de agerpres.

"Vă asigur că revolta a fost sufocată din faşă. Provocarea din ultimele zile nu a fost cea mai periculoasă pentru stabilitatea ţării, dar a fost cea mai dureroasă pentru mine", a indicat regele într-un mesaj citit de un prezentator la postul naţional de televiziune.

Hamza, frate vitreg al regelui şi prinţ moştenitor din 1999 până în 2004, "este în prezent împreună cu familia în palatul său, sub protecţia mea. El s-a angajat în faţa familiei (haşemite) să urmeze calea părinţilor şi bunicilor săi, să fie fidel mesajului lor şi să plaseze interesele Iordaniei, Constituţiei şi legilor sale mai presus de orice alte considerente", a adăugat Abdullah al II-lea.Suveranul s-a exprimat pentru prima dată după ce autorităţile au dezvăluit un "plan malefic" de destabilizare a tronului."Nu pot descrie ceea ce am simţit ca şoc, durere şi furie ca frate şi tutore al familiei haşemite şi în calitate de conducător al acestui popor drag", a continuat regele.El a adăugat că "părţile implicate în această revoltă erau din casa noastră şi din exterior", fără a preciza dacă vorbea despre părţi din afara familiei regale sau din afara Iordaniei.Duminică, vicepremierul iordanian Ayman Safadi a afirmat că anchetele au "permis supravegherea intervenţiilor şi contactelor cu părţi străine vizând destabilizarea securităţii Iordaniei", fără să precizeze vreo naţionalitate.Peste 20 de persoane au fost închise, printre care Bassem Awadallah (fost director al biroului regal) şi Sherif Hassan bin Zaid (fost emisar special al regelui iordanian în Arabia Saudită).Monarhul a indicat că rezultatele anchetei vor fi "tratate în mod transparent".Prinţul Hamza, care a dezminţit acuzaţiile împotriva sa, a anunţat luni, sub presiunea familiei haşemite, că revine în rândurile acesteia şi a promis că "va rămâne loial regelui", însă fără să-şi retragă criticile împotriva puterii.Regele Abdullah al II-lea a primit în ultimele zile sprijinul unor lideri din întrega lume, reaminteşte AFP.