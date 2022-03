Performanţa României în ceea ce priveşte controlul pandemiei o putem considera cel puţin medie, spune ministrul Rafila

"Dacă am fi avut la începutul pandemiei cunoştinţele legate de această boală (...), costurile ar fi fost mai mici, dar nu aveam de unde să ştim, erau necunoscute pentru toată lumea. Trebuie să fim conştienţi că performanţa reuşită în România în ceea ce priveşte controlul pandemiei putem să o considerăm cel puţin medie, pentru că, până la urmă, viaţa, cât de cât, s-a putut desfăşura normal şi numărul de victime, chiar dacă a fost important, nu a avut aceleaşi valori ca în alte zone ale globului", a afirmat Rafila, miercuri, la dezbaterea online "Doi ani de la primul lock-down. Riscuri şi ameninţări de sănătate în era post-COVID", organizată de DC News Media Group.El le-a mulţumit celor care au redus impactul pandemiei asupra populaţiei în general şi asupra vieţii economice şi sociale în special."Consecinţele celor doi ani de pandemie sunt multiple. Unele au fost extrem de triste, tragice. Avem aproape 65.000 de persoane care au murit de COVID. Dacă am fi avut experienţa pe care o avem acum, ar fi fost mai puţine victime. Cred că sistemul de sănătate este capabil să reacţioneze mult mai rapid la ameninţări la adresa comunităţilor, dar şi sistemul de asistenţă medicală este adaptat în acest moment şi poate oferi servicii medicale atât pentru pacienţii infectaţi cu noul coronavirus, cât şi pentru alte categorii de pacienţi. (...) În 2020 s-a redus accesul la serviciile medicale pentru foarte multe persoane Am ajuns să avem cifre îngrijorătoare în ceea ce priveşte mortalitatea şi nu din cauza coronavirusului. Personalul medical şi-a făcut datoria cu prisosinţă. Le mulţumesc tuturor celor care au redus impactul pandemiei asupra populaţiei în general şi asupra vieţii economice şi sociale în special", a adăugat Rafila.Ministrul şi-a exprimat mulţumirea că în anul şcolar 2021-2022 au existat perioade scurte în care cursurile au fost suspendate."Pe de altă parte, sunt şi minusuri: şcolile au fost închise perioade lungi. În acest interval de timp, copiii au suferit, nu s-au dezvoltat aşa cum trebuie din punct de vedere emoţional şi al dobândirii de cunoştinţe. În anul şcolar care a debutat în septembrie 2021 am avut perioade scurte de închidere a cursurilor şi lucrul ăsta cred că a contribuit la repoziţionarea sistemului de învăţământ şi a modului în care societatea a privit necesitatea vieţii copiilor într-un context cât mai aproape de normalitate. A fost o bună practică dezvoltată în această perioadă, începând de la modul de organizare a activităţii în şcoli şi terminând cu dorinţa părinţilor de a-şi trimite copiii la şcoală şi de a-i proteja în acelaşi timp", a mai spus Rafila.Ministrul Sănătăţii a menţionat că telemedicina va continua, pentru că "există o criză de personal specializat în România şi pentru anumite tipuri de patologii telemedicina este utilă"."Nu renunţăm la interacţiunea medicului cu pacientul. Trebuie să combinăm cele două posibilităţi şi să le adaptăm în funcţie de context", a punctat ministrul.