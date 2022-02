Perioada medie de achitare a dosarelor de daună fără victime umane de către Euroins România a scăzut la 7 zile, în trimestrul IV 2021

Perioada medie de achitare a dosarelor de daună fără victime umane de către Euroins România a fost de 6,8 zile în cel de-al patrulea trimestru al anului trecut, potrivit unui comunicat remis de asigurător.

Perioada medie de plată a acestor dosare de accidente uşoare a fost de 37,5 zile în trimestrul al doilea al anului 2021, respectiv de 29 de zile în trimestrul al treilea al anului trecut, potrivit Agerpres.

Scăderea timpului mediu de plată din trimestrul IV al anului trecut a avut ca efect reducerea numărului de reclamaţii depuse împotriva companiei: în octombrie 2021, numărul acestor reclamaţii a scăzut cu 85% faţă de media lunară.

De asemenea, în ianuarie 2022 au fost înregistrate 197 de reclamaţii la peste 14.000 de daune plătite, adică o scădere de peste 200% a numărului de reclamaţii.

Anul trecut, Euroins România Asigurare - Reasigurare SA a plătit despăgubiri - record în valoare de 1,5 miliarde de lei.

Cea mai mare despăgubire plătită de Euroins România în 2021 a fost de 1,1 milioane euro (5,5 milioane lei). Această despăgubire a fost plătită în urma unui accident rutier produs în Franţa de către şoferul unui camion înmatriculat în România, care a acroşat un autoturism condus de un cetăţean francez. Despăgubirea a fost stabilită de instanţă ca urmare a celor 237 de zile de îngrijiri medicale pe care victima le-a necesitat, incluzând costurile de spitalizare şi terapie, mai ales că medicii au fost nevoiţi să îi amputeze un picior.

Directorul general al Euroins România, Tanja Blatnik, a apreciat că scăderea timpului mediu de plată a dosarelor de daună este efectul îmbunătăţirilor majore aduse în procedurile interne ale companiei.

"Am reuşit să înregistrăm îmbunătăţiri majore în procedurile interne, care se reflectă în plăţile mai rapide direct către păgubiţi şi în relaţii îmbunătăţite cu majoritatea service-urilor auto. Faptul că reparaţiile se plătesc în mai puţin de o săptămână este o dovadă că luăm în serios misiunea de a aduce o experienţă mai bună celor care sunt deja afectaţi ca urmare a accidentului în care au fost implicaţi. În perioada următoare ne vom concentra pe şi mai multe îmbunătăţiri şi vom urma o strategie de creştere şi a celorlalte produse de asigurare importante pe care le oferim românilor în aceste vremuri instabile, precum asigurări de sănătate, accidente, asigurări de bunuri şi proprietăţi, călătorii şi CASCO. Nu cred că există vreun segment al companiei, în care să nu fi existat modificări, îmbunătăţiri, upgrade-uri. Dar orice schimbare necesită timp, iar rezultatele încep să se vadă astăzi", a declarat directorul general al Euroins România, citat în comunicat.

La rândul său, directorul general al Euroins Insurance Group - compania mamă a Euroins România, Kiril Boshov, a subliniat că transformările înregistrate de Euroins România în 2021 au fost susţinute cu investiţii de peste 500 de milioane de lei.

"Suntem cu adevărat mândri de dezvoltarea Euroins România. Anul trecut, compania a trecut prin transformări importante, de la numirea unui nou CEO până la schimbarea procedurilor interne, paşii pe care îi facem în analiza dosarelor de daune, îmbunătăţirea relaţiei cu clienţii, brokerii şi atelierele auto. Am susţinut această dezvoltare cu investiţii majore, măriri de capital care însumează peste 500 de milioane de lei, inclusiv sprijin din partea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Astăzi, Euroins România este o companie puternic capitalizată, lider de piaţă şi inovator în zona non-RCA. Trendul este unul pozitiv, dar nu putem să trecem cu vederea faptul că suntem afectaţi de schimbările care au loc în piaţă şi de acţiunile autorităţilor. Doar iniţiative precum prevenirea accidentelor şi sprijin în calculul tehnic pe deplin reglementat al preţurilor asigurărilor ne pot ajuta să menţinem stabilitatea, iar orice alte demersuri din păcate pot doar să contribuie la repetarea evenimentelor din istoria foarte recentă a industriei asigurărilor din România", a afirmat directorul general al Euroins Insurance Group.

Potrivit Euroins România, măsuri precum plafonarea preţului RCA nu pot reprezenta soluţii pe termen mediu sau lung pentru industria de asigurări din România.

"În calitate de membri UNSAR şi BAAR, Euroins consideră că azi, mai mult decât niciodată, industria de asigurări din România are nevoie de stabilitate şi predictibilitate. România este 'campioană' în ceea ce priveşte frecvenţa accidentelor rutiere, cu daune tot mai mari în urma incidentelor din trafic. Conform celor mai recente date ASF, pentru fiecare 100 de lei încasaţi din RCA, asigurătorii trebuie să contribuie suplimentar cu circa 30 de lei. Măsuri precum plafonarea preţului RCA nu pot reprezenta soluţii pe termen mediu sau lung. Euroins consideră că este imperios necesar ca aceste soluţii să pornească de la analize tehnice bine fundamentate pentru protecţia clienţilor, astfel încât să nu fie afectată capacitatea firmelor de asigurare pentru a-şi îndeplini rolul cel mai important: plata la timp de despăgubiri către victimele accidentelor rutiere", se menţionează în comunicatul Euroins România.

Pe de altă parte, compania notează că implicarea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în acţionariatul companiei-mamă este un mesaj fără precedent de încredere şi oportunitate de dezvoltare a pieţei de asigurări din România, confirmând totodată că Euroins este un etalon pe piaţa asigurărilor din România.

Euroins Insurance Group (EIG) AD este unul dintre cele mai mari grupuri independente de asigurări din regiunea CEE/SEE/FSU. Compania se concentrează pe oferirea unei game largi de produse de asigurări generale, de sănătate şi de viaţă. Grupul are sediul în Bulgaria şi operează în 11 ţări europene. Grupul are filiale de asigurări în Bulgaria, România, Macedonia de Nord, Ucraina, Belarus, Rusia şi Georgia. EIG operează şi în Grecia şi Polonia şi are operaţiuni de asigurări de nişă în Spania şi Italia.

În prezent, grupul Euroins are peste 4 milioane de clienţi şi peste 3.000 de angajaţi. EIG este o subsidiară a Eurohold Bulgaria, un holding independent, care operează în Europa de Sud-Est, listat la bursele din Sofia şi Varşovia. Eurohold Bulgaria operează în asigurări, leasing, vânzări de maşini, gestionarea activelor şi operaţiuni de investiţii.