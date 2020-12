Personalități care au trecut cu bine de COVID-19

Anul acesta pandemia de COVID-19 a lovit fără discriminare întreaga planetă, afectând numeroase personalităţi din lumea divertismentului, politicii şi sportului. Şi chiar dacă noul coronavirus a luat dintre noi vedete ale lumii filmului precum cineastul Kim-Ki-duk sau actori ca Ellen Patton şi Nick Cordero, numeroase alte personalităţi s-au vindecat şi şi-au povestit experienţa cu ajutorul reţelelor de socializare. Fie că a fost vorba de vedete din showbiz, de mari personalităţi sportive, de politicieni sau de membri ai familiilor regale, coronavirusul i-a determinat pe toţi să lanseze un avertisment cu privire la gravitatea bolii, să îndemne la respectarea măsurilor de siguranţă şi să ofere un mesaj optimist cu privire la sfârşitul pandemiei. Redăm mai jos o listă cu unele dintre aceste personalităţi, după un amplu material apărut pe site-ul revistei People, citată de AGERPRES.

Citește și: 'Am adus 300.000 de euro pentru campania din 2009-Situația mea și a soțului permitea', a spus Udrea în fața instanței -A explicat că nu știe nimic despre fapte

MEMBRI AI CASELOR REGALE

Prinţul Charles, prinţul William (Regatul Unit)

Prinţul Charles este primul membru al familiei regale britanice care a fost testat pozitiv pentru coronavirus, iar starea sa de sănătate este una bună. Într-o declaraţie oferită revistei People pe 25 martie se precizează că prinţul a continuat să lucreze de acasă în perioada izolării, iar soţia sa, Camilla, ducesă de Cornwall, nu a contractat virusul. Un purtător de cuvânt al Clarence House a confirmat diagnosticul prinţului într-o declaraţie.

Pe 2 noiembrie, The Sun a raportat că William, în vârstă de 38 de ani, a fost "lovit" puternic de COVID-19 în luna aprilie - la scurt timp după ce tatăl său, prinţul Charles, contractase virusul în martie -, dar nu a vrut să îngrijoreze opinia publică dezvăluind acest fapt. Potrivit ziarului, prinţul a declarat că a contractat virusul în timp ce vorbea cu cineva la un eveniment public. O sursă a declarat ziarului: "William a fost lovit destul de puternic de virus (...) La un moment dat se chinuia să respire, aşa că, evident, toată lumea din jurul său era destul de panicată". Palatul Kensington a refuzat să comenteze aceste informaţii. William a fost consultat de medicii regali la casa sa de la ţară, Anmer Hall, unde a fost plasat în carantină în primele săptămâni ale pandemiei. Prinţul nu a avut nevoie să viziteze spitalul, iar soţia sa, Kate Middleton, şi copiii lor, prinţul George, 7 ani, prinţesa Charlotte, 5 ani, şi prinţul Louis, 2 ani, nu au contractat virusul.

Prinţul Albert al II-lea (principatul Monaco)

Prinţul Albert al II-lea de Monaco a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, a anunţat Palatul princiar din Monaco pe 19 martie. În vârstă de 62 de ani, prinţul este primul şef de stat diagnosticat cu COVID-19. El a fost testat pe 16 martie, iar rezultatele au fost confirmate pe 18 martie. Starea sănătăţii prinţului - tatăl unor gemeni de 5 ani, prinţul Jacques şi prinţesa Gabriella - nu reprezintă o sursă de îngrijorare, a declarat la acel moment Palatul.

Prinţul Carl Philip şi prinţesa Sofia (Suedia)

După ce a prezentat simptome asemănătoare gripei, cuplu regal suedez a fost testat pozitiv pentru COVID-19 pe 25 noiembrie, potrivit mai multor relatări apărute în mass-media. "Se simt relativ bine în aceste circumstanţe", a declarat, pentru Reuters, directoarea Departamentului pentru Informaţii şi Presă al Casei Regale, Margareta Thorgren. Cei doi fii ai cuplului, prinţul Alexandru, în vârstă de 4 ani, şi prinţul Gabriel, de 3 ani, nu au prezentat simptome, potrivit publicaţiei suedeze The Local, însă se află şi ei în carantină alături de părinţii lor. Membrii familiei regale s-au văzut recent cu ocazia morţii fratelui reginei Silvia, Walther Sommerlath, decedat pe 23 octombrie.

POLITICIENI

Boris Johnson

Liderul britanic şi-a făcut public diagnosticul pe Twitter pe 27 martie, scriind: "În ultimele 24 de ore am dezvoltat simptome uşoare şi am fost testat pozitiv pentru coronavirus". "Acum mă voi autoizola, dar voi continua să conduc răspunsul guvernului prin videoconferinţă în timp ce luptăm împotriva acestui virus", a continuat el. La 10 zile după aflarea diagnosticului, Johnson a fost internat în spital. Un purtător de cuvânt al Johnson a declarat pentru BBC News că premierul "continuă să aibă simptome persistente ale coronavirusului". Purtătorul de cuvânt a descris, de asemenea, spitalizarea lui Johnson drept o măsură de precauţie luată la sfatul medicului său. Pe 12 aprilie, Johnson a fost externat din Spitalul St. Thomas din Londra.

Donald şi Melania Trump

Preşedintele Donald Trump şi Prima Doamnă, Melania Trump, şi-au anunţat rezultatele pozitive ale testelor pe Twitter, la doar câteva ore după ce s-a confirmat că Hope Hicks, consilierul preşedintelui, a contractat virusul. "În această seară, @FLOTUS şi cu mine am avut rezultate pozitive la COVID-19", a postat preşedintele Trump pe 2 octombrie. "Vom începe imediat procesul de carantină şi de recuperare. Vom trece prin asta împreună!", a adăugat el. Câteva minute mai târziu, Melania a precizat pe Twitter că ea şi soţul ei "se simt bine". După anunţ, Trump a fost internat trei zile la Walter Reed National Military Medical Center şi de atunci s-a întors la Casa Albă. Pe 5 octombrie, medicul de la Casa Albă, dr. Sean Conley, a precizat că Trump va putea să-şi continue tratamentul acasă.

Rudy Giuliani

Preşedintele Donald Trump a anunţat pe 6 decembrie că Giuliani a fost diagnosticat cu COVID-19. "@RudyGiuliani, de departe cel mai mare primar din istoria NYC, care a lucrat neobosit pentru a demasca cele mai corupte alegeri (de departe!) din istoria SUA, a fost testat pozitiv pentru virusul chinezesc", a scris Trump. "Fă-te bine curând, Rudy, vom continua!!!", a adăugat preşedintele. Fostul primar al New York-ului a călătorit prin toată ţara conducând bătălia legală a lui Trump pentru a răsturna rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2020, în care preşedintele ales Joe Biden a câştigat votul popular.

ACTORI

Tom Hanks şi Rita Wilson

Actorul a anunţat rezultatul pozitiv al testului pentru COVID-19 pe Instagram la 11 martie. "Salut, oameni buni. Rita şi cu mine suntem aici, în Australia. Ne-am simţit cam obosiţi, ca şi cum am fi răciţi şi am avut dureri musculare. Puţină febră de asemenea (...) Am fost testaţi pentru coronavirus şi am constatat că suntem pozitivi", a scris Hanks. Actorul se afla pe Coasta de Aur a Australiei pentru pre-producţia unui film biografic despre Elvis Presley, în care-l interpretează pe managerul vedetei muzicale, colonelul Tom Parker. Filmările la producţie au fost oprite. Pe 16 martie, cei doi actori au putut părăsi spitalul.

Kristofer Hivju

Actorul, interpretul lui Tormund în serialul "Game of Thrones", a dezvăluit pe 16 martie că se autoizolează în Norvegia după ce a fost test pozitiv pentru COVID-19. "Sunt într-o stare bună de sănătate - am doar simptome uşoare ... Există persoane cu un risc mai mare pentru care acest virus ar putea fi devastator", a explicat el.

Mel Gibson

Actorul a petrecut o săptămână în spital după ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19 în aprilie şi de atunci şi-a revenit complet, a confirmat pentru revista People un reprezentant al vedetei pe 23 iulie. "A fost testat pozitiv în aprilie şi a petrecut o săptămână în spital", a precizat acesta. "A fost tratat cu Remdesivir în spital şi a dat rezultate negative la teste de mai multe ori de atunci, precum şi rezultate pozitive pentru anticorpi". Gibson a fost tratat la un spital din Los Angeles, California. Publicaţia australiană The Daily Telegraph a fost prima care a dat alerta cu privire la starea de sănătate a vedetei.

Antonio Banderas

Actorul şi-a anunţat diagnosticul la împlinirea vârstei de 60 de ani pe 10 august 2020, făcând publică o declaraţie în spaniolă pe Twitter. "Salutări tuturor. Vreau să fac public faptul că astăzi, 10 august, sunt obligat să îmi sărbătoresc 60 de ani în carantină după ce am fost testat pozitiv pentru COVID-19", preciza el. "Aş dori să adaug că sunt relativ bine", a scris Banderas, "însă puţin mai obosit decât de obicei". "Sper că mă voi recupera cât mai curând posibil, urmând indicaţiile medicului', a adăugat actorul spaniol. Banderas a precizat că intenţionează să "profite" de izolare citind, scriind, odihnindu-se şi continuând să facă "planuri de a începe să dau sens noii mele vârste de 60 de ani".

Robert Pattinson

Actorul a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus la doar câteva zile după ce producţia la filmul "The Batman" a fost reluată în Anglia, potrivit Vanity Fair. Warner Bros. nu a specificat cine a fost persoana infectată de pe platourile de filmare, însă a precizat pentru Vanity Fair într-o declaraţie din 3 septembrie 2020 că "un membru al producţiei 'Batman' a fost testat pozitiv pentru COVID-19 şi izolat în conformitate cu protocoalele stabilite". Este a doua oară când această peliculă opreşte producţia, după o primă dată în luna martie, când pandemia de coronavirus a străbătut globul.

Vanessa Williams

Actriţa din "Ugly Betty" a vorbit în ediţia din 29 octombrie a emisiunii The Dr. Oz Show despre simptomele sale după ce a contractat virusul de la unul dintre colegii de pe platoul de filmare de la "City of Angels" la începutul pandemiei.

"Am avut probleme gastrointestinale şi dureri de cap severe. Am prezentat şi o tuse uscată", a povestit ea pentru ET Canada. "Din fericire m-am distanţat de toată lumea şi am stat în carantină timp de 14 zile. Nimeni nu m-a văzut şi am reuşit să scap de boală", a adăugat Vanessa.

Hugh Grant

În timpul unei apariţii virtuale la ediţia din 10 noiembrie a emisiunii The Late Show cu Stephen Colbert, vedeta din "The Undoing" a dezvăluit că a făcut recent un test de anticorpi care s-a dovedit pozitiv şi că suspectează că el şi soţia sa, Anna Eberstein, au contractat noul coronavirus în luna februarie. "A început ca un sindrom foarte ciudat, cu o transpiraţie teribilă. A fost ca un poncho de transpiraţie, cu adevărat jenant", şi-a amintit Grant, adăugând că se simţea de parcă un bărbat enorm stătea pe pieptul său.

Dwayne "The Rock" Johnson

Vedeta a dezvăluit pe Instagram că el, soţia sa, Lauren Hashian, şi fiicele lor Jasmine, în vârstă de 4 ani, şi Tiana, în vârstă de 2 ani, au contractat noul coronavirus. Actorul, în vârstă de 48 de ani, a mărturisit că atât el cât şi soţia sa s-au simţit deosebit de rău, însă în prezent au reuşit să depăşească cu bine boala. Potrivit lui Johnson, el şi familia sa au contractat virusul respirator de la prieteni de familie, care s-au declarat "devastaţi" că au răspândit fără să vrea COVID-19. Starul şi-a sfătuit fanii să rămână în siguranţă, să fie atenţi la modul în care socializează, să aibă grijă de sistemul lor imunitar luând vitamine şi să poarte mască.

CÂNTĂREŢI

Kanye West

Kim Kardashian West a vorbit despre experienţa înfricoşătoare de a-şi îngriji soţul, atunci când acesta a contractat noul coronavirus în luna februarie. "Kanye a reuşit să ia virusul la început, când nimeni nu ştia cu adevărat ce se întâmplă", a povestit Kim revistei GRAZIA pentru numărul său tipărit din octombrie 2020. "A fost atât de înfricoşător şi de necunoscut. În afară de copiii mei, nu era nimeni altcineva în casă care să mă ajute". Kim a precizat că Kanye a fost testat pozitiv în aceeaşi perioadă în care Tom Hanks şi Rita Wilson au anunţat că au contractat noul coronavirus, la mijlocul lunii martie. În iulie, Kanye a vorbit despre diagnosticul său de COVID-19 de la începutul acestui an într-un amplu interviu acordat Forbes.

"Aveam frisoare, tremuram în pat, făceam duşuri fierbinţi şi mă uitam la videoclipuri care îmi spuneau ce ar trebui să fac pentru a trece peste asta", a povestit rapperul. "Îmi amintesc că cineva mi-a spus că Drake are coronavirusul, iar răspunsul meu a fost că Drake nu poate fi mai bolnav decât mine!" (Drake a dezvăluit mai târziu că testul său a dat rezultate negative).

Placido Domingo

Cântăreţul de operă şi-a anunţat diagnosticul pe Facebook pe 22 martie, scriind: "Simt că este datoria mea morală să vă anunţ că am fost testat pozitiv pentru COVID-19". După anunţul său, Domingo a petrecut o săptămână la spitalul din Acapulco, Mexic. În acest timp, un reprezentant al celebrului cântăreţ de muzică clasică a declarat pentru Opera Wire: "Starea sa este stabilă şi va rămâne în spital atât timp cât medicii consideră că este necesar pentru o recuperare completă".

Până pe 28 martie, vedeta a fost externată din spital, potrivit unui oficial sanitar din statul Guerrero. "După o săptămână petrecută în spital, Placido Domingo a fost externat pentru a continua tratamentul acasă, în izolare. A răspuns bine la tratament şi va continua să urmeze recomandările medicilor", a explicat reprezentantul lui Domingo pentru presă.

Andrea Bocelli

Potrivit ET Canada, tenorul italian a confirmat în luna mai că a fost diagnosticat cu coronavirus pe 10 martie, aşa că a decis să doneze plasmă în scopuri de cercetare. Potrivit artistului, soţia şi copiii săi au avut şi ei virusul, însă toţi s-au vindecat. Anul acesta, Bocelli a susţinut un concert de Paşti fără public în Domul din Milano, în mijlocul pandemiei.

Pink

Vedeta a dezvăluit că ea şi fiul ei în vârstă de 3 ani prezentau simptome de COVID-19 înainte ca testul ei să iasă pozitiv. "În urmă cu două săptămâni, fiul meu de trei ani, Jameson, şi cu mine, prezentam simptome de COVID-19. Din fericire medicul nostru de familie a avut acces la teste, iar rezultatele au ieşit pozitive", a scris Pink pe Instagram pe 3 aprilie. "Este o batjocură şi totodată un eşec al guvernului nostru să nu facă testarea mai accesibilă pe scară largă", a subliniat ea. "Această boală este gravă şi reală. Oamenii trebuie să ştie că această boală îi afectează pe tineri şi pe bătrâni, pe cei sănătoşi şi pe cei bolnavi, pe bogaţi şi pe săraci. Trebuie să facem testele gratuite şi mai accesibile pentru a ne proteja copiii, familiile, prietenii şi comunităţile", a precizat Pink.

Madonna

Într-o postare pe Instagram din 6 mai, vedeta a dezvăluit că a fost bolnavă în timpul turneului ei "Madame X" de ceea ce a crezut că este "o gripă foarte severă" înainte de a fi testată pozitiv pentru anticorpi COVID-19.

Gloria Estefan

Într-un filmuleţ postat pe Instagram pe 1 decembrie, vedeta, în vârstă de 63 de ani, a dezvăluit că a fost testată pozitiv pentru COVID-19 în luna noiembrie, după o întâlnire cu un fan la un restaurant la sfârşitul lunii octombrie.

"În ultimele săptămâni am devenit una dintre victimele COVID", a povestit ea în filmuleţ. "Motivul pentru care împărtăşesc acest lucru este că vreau să ştiţi cât de contagios este acest virus, în condiţiile în care eu port mască peste tot. Am fost la un restaurant în aer liber cu o parte din familie - şi toată lumea a fost testată negativ, am purtat măşti chiar şi la masă. Singurul lucru pe care mi-l pot imagina că s-a întâmplat a fost că nişte persoane s-au apropiat de mine când mâncam şi m-au bătut pe umăr", a continuat ea. "Erau foarte aproape, nu purtau mască şi mi-au spus lucruri frumoase", a povestit vedeta muzicii latino. Estefan a adăugat că a fost testată pozitiv pentru COVID-19 pe data 8 noiembrie.

VEDETE TV

Khloe Kardashian

Vedeta de reality TV a fost testată pozitiv pentru noul coronavirus în luna martie, după cum a mărturisit chiar ea într-un teaser al episodului din 29 octombrie al Keeping Up with the Kardashians. Într-o discuţie cu Ellen DeGeneres în cadrul emisiunii sale omonime de a doua zi, gazda de la Revenge Body a povestit cum a aflat că are virusul. "Mi-am dat seama foarte repede că mă îmbolnăvesc de ceva. Îmi amintesc că purtam mască şi mănuşi doar pentru că se specula despre COVID, dar nimeni nu ştia cu adevărat", a explicat ea. "Toţi au fost de părere că nu aş putea avea COVID. Eram foarte conştiincioasă, purtam măşti şi m-am testat, de fapt toată familia a fost testată, iar rezultatele mele au fost pozitive." Vorbind despre cea mai dificilă parte a experienţei sale cu boala, Khloe a adăugat: "Am stat în carantină în camera mea timp de aproximativ 16 zile. A trebuit să aştept până când am avut rezultate negative pentru a putea părăsi camera, şi asta a fost cel mai greu". "Nu contează cât de frumos este locul pe care îl ai, să fii luată de lângă copilul tău pentru atât de mult timp - pentru că nu puteam să fiu în preajma fiicei mele - a fost cel mai tulburător lucru", a mărturisit vedeta.

Ellen DeGeneres

Cunoscuta moderatoare TV, gazda emisiunii The Ellen DeGeneres Show, a anunţat într-o declaraţie pe 10 decembrie că a fost testată pozitiv pentru COVID-19, dar din fericire "acum se simte bine". "Bună tuturor, vreau să vă anunţ că am primit rezultate pozitive la testul pentru COVID-19", a scris DeGeneres, 62 de ani, pe Twitter. "Din fericire, mă simt bine acum. Oricine a fost în contact strâns cu mine a fost înştiinţat şi urmez toate liniile directoare stabilite de CDC (Centers for Disease and Control Prevention, n.red.)"."Vă rog să rămâneţi sănătoşi şi în siguranţă", a adăugat ea. - "Cu dragoste, Ellen". Un purtător de cuvânt al companiei de producţie Telepictures a declarat pentru revista People: "După anunţul lui Ellen din această dimineaţă, am întrerupt producţia la Ellen DeGeneres Show până în luna ianuarie".

SPORTIVI CELEBRI

Novak Djokovic

Vedeta şi-a dezvăluit diagnosticul pe 23 iunie, scriind pe site-ul său oficial că nu prezintă simptome de COVID-19 şi că soţia sa Jelena a fost la rândul său testată pozitiv pentru noul coronavirus. Rezultatele testelor celor doi copii ai cuplului au fost însă negative. Anunţul lui Djokovic a fost făcut la câteva zile după ce un eveniment de tenis pe care l-a organizat la Zadar, în Croaţia, a devenit ţinta criticilor pentru derularea sa în timpul pandemiei. Potrivit CNN, participanţii Grigor Dimitrov şi Borna Coric au fost testaţi pozitiv pentru noul coronavirus, ceea ce a dus la anularea rapidă a Adria Tour.

Usain Bolt

Ministrul Sănătăţii din Jamaica a confirmat că legendarul atlet a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus pe 24 august. Usain Bolt a confirmat la rândul său diagnosticul, pe fondul relatărilor că ar fi bolnav de COVID-19. Fostul sprinter a dezvăluit că nu are simptome şi a postat pe reţelele de socializare un videoclip în care a declara că: "[Încerc] să fiu responsabil, aşa că voi rămâne în casă". Bolt ar fi contractat COVID-19 după ce a participat la o petrecere cu ocazia împlinirii vârstei de 34 de ani, potrivit publicaţiei jamaicane Nationwide News. Vedeta i-a încurajat pe cei cu care a fost în contact să se plaseze la rândul lor în carantină.

Cristiano Ronaldo

Vedeta fotbalului a fost testată pozitiv pentru noul coronavirus înaintea meciului din UEFA Nations League dintre selecţionata Portugaliei şi cea a Suediei din 14 octombrie. Federaţia Portugheză de Fotbal a menţionat că Ronaldo se simte bine şi că nu prezintă simptome ale coronavirusului. Restul echipei portugheze a fost la rândul său testat, rezultatele fiind toate negative.

Lewis Hamilton

Pe 1 decembrie, echipa Mercedes a confirmat pentru CNN că pilotul britanic de Formula 1, în vârstă de 35 de ani, se află în autoizolare după ce a testat pozitiv pentru COVID-19 şi are doar simptome uşoare. "Altfel este în formă şi se simte bine, iar întreaga echipă îi trimite cele mai bune urări pentru o recuperare rapidă", a preciza echipa într-un comunicat. Potrivit Mercedes, Hamilton s-a trezit pe 30 noiembrie cu simptome uşoare, iar ulterior a aflat că a fost expus la virus înainte de Marele Premiu al Bahrain-ului cu o zi înainte. Pilotul avuse rezultate negative la testul pentru COVID-19 de trei ori în săptămâna de dinainte de cursă.