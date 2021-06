Personalul Centrului Cultural Barbican de la Londra denunţă un rasism instituţional

Mai mulţi foşti şi actuali angajaţi ai Centrului Cultural Barbican de la Londra denunţă un "rasism instituţional", spunând-şi poveştile într-o carte, potrivit news.ro.

"Într-o zi un angajat al conducerii m-a privit şi mi-a spus: Sunteţi galbenă!" După o tăcere stânjenitoare, el a nunaţat aluziile subliniind că galbenul este culoarea aurei mele. Ideea este că sunt asiatică". Aproape 100 de astfel de poveşti despre rasism au fost adunate într-un volum.

Miercuri, mai mulţi foşti şi actuali angajaţi ai Barbican, prestigios centru cultural londonez, au denunţat acte de rasism în instituţie. Ei au inclus poveştile lor într-o carte, ce poate fi consultată online, intitulată "Barbican Stories, Everything you need to know about the Barbican".

În această lucrare colectivă, membrii personalului descriu Barbican drept un loc unde domneşte un "rasism instituţional". Ei speră să arate cum organizaţia culturală nu şi-a respectat angajamentele în lupta împotriva rasismului, denunţând incidentele rasiste care nu au făcut obiectul unei anchete sau până la ce punct progresul în carieră este inegal între persoanele albe şi persoanele de culoare. Sunt aproximativ o sută de comportamente considerate rasiste din 2014.

O altă persoană povesteşte cum un coleg a fost surprins să vadă că este posibil să devină "şi mai negru dacă se bronzează", în timp ce o altă descriere relatează cum două persoane "de aceeaşi etnie" au fost confundate de cineva din conducere. Alţii remomorează traumatismul pe care l-au simţit odată cu expoziţia "Exhibit B" din 2014, care prezenta bărbaţi de culoare închişi în cuşti, cu scopul de a confrunta vizitatorii "cu atitudini odioase faţă de persoanele de culoare din timpul erei coloniale". Această expoziţie a fost considerată o ofensă, rasistă, stârnind mai multe manifestaţii, iar Barbican a anulat performence-ul artistic.

Numeroase meărturii sunt despre lipsa de susţinere din partea persoanelor caucaziene în cadrul echipei şi arată existenţa unei diviziuni între personalul de culoare, care ocupă funcţii ocazionale şi pe termen scurt, iar ceilalţi pe cele permanente şi au responsabilităţi mari. Unii explică faptul că au făcut obiectul unei psihologii rasiale din partea personalului de securitate de la Barbican, mulţi angajaţi spunând că au fost confundaţi cu personalul de curăţenie.

Centrul Barbican a reacţionat după publicarea cărţii într-un comunicat, explicând că este "şocat şi întristat să afle aceste acuzaţii". "Vom lansa imediat o anchetă independentă de subiectul lor. Recunoaştem pe deplin durerea şi suferinţa cauzate de aceste experienţe. Ne angajăm să continuăm programul de acţiune în curs pentru lupta contra rasismului în cadrul organizaţiei şi pentru a realiza schimbările necesare".