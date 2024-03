Peste 1.500 de administrări ale vaccinului împotriva HPV în ultimul an în judeţ

Peste 1.500 de administrări ale vaccinului împotriva infecţiei cu virusul papiloma uman (HPV) au fost făcute în ultimul an în Vrancea, numărul cererilor pentru vaccinarea HPV fiind în creştere, potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Vrancea, potrivit Agerpres.

"Pot să spun că în ultima perioadă am avut foarte multe cereri pentru vaccinare HPV. Avem 1.510 administrări de vaccin HPV în ultimul an şi alte 133 de vaccinuri în stoc, dar putem suplimenta oricând, în funcţie de cerere. Facem constant campanii de promovare pentru vaccinarea HPV, la fel ca şi pentru celelalte vaccinuri, atât în şcoli, în şedinţe cu părinţii, cât şi în comunitate. Vaccinarea HPV a fost extinsă şi la băieţi, dar până în prezent nu am avut niciun băiat vaccinat. Am avut un băiat vaccinat la cerere, înainte de extinderea programului şi pentru băieţi", a declarat, pentru AGERPRES, directorul DSP Vrancea, Cătălin Graur.

Potrivit sursei citate, vaccinul HPV este o metodă eficientă care protejează împotriva infecţiei cu HPV, putând reduce semnificativ riscul de cancer de col uterin şi alte cancere asociate cu HPV.

Vaccinarea este cea mai eficientă atunci când se administrează înainte de începerea vieţii sexuale, de aceea vaccinul este recomandat pentru fete şi băieţi cu vârsta cuprinsă între 9 şi 14 ani. Însă, la recomandarea medicului, vaccinul poate fi administrat şi persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 26 de ani.