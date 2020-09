Peste 200 de scriitori britanici au semnat un ''mesaj de dragoste'' pentru persoanele transgender, la câteva zile după ce alţi 58 de scriitori au condamnat ameninţările la adresa scriitoarei J.K. Rowling pe tema comentariilor acesteia la adresa drepturilor comunităţii trans, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Scrisoarea deschisă, semnată printre alţii de romanciera Jeanette Winterson, cunoscută pentru romanul ''Oranges Are Not the Only Fruit'', şi autoarea de ficţiune young

adult Malorie Blackman, a fost publicată online miercuri de The Second Shelf, o librărie feministă din Londra.

''Suntem alături de voi, vă auzim, vă vedem, vă acceptăm, vă iubim. Lumea este mai bună pentru că sunteţi şi voi în ea'', se spune în scrisoare, coordonată de scriitoarele Kiran Millwood Hargrave şi Daisy Johnson, care nu menţionează în text numele autoarei seriei ''Harry Potter''.

''Persoanele non-binare sunt autentice, femeile trans sunt femei, bărbaţii trans sunt bărbaţi, drepturile comunităţii trans sunt drepturi ale omului'', se mai spune în scrisoare, cu referire la persoanele non-binare, document care a fost semnat de asemenea de editori şi publicişti.

Drepturile persoanelor trans au fost intens dezbătute în Marea Britanie după ce, în prima parte a anului, Rowling a dat naştere unor temeri referitoare la accesul femeilor trans în spaţiile dedicate femeilor - o viziune apreciată de unii activişti din domeniul drepturilor femeilor, dar criticată de avocaţii comunităţii trans.

Scrisoarea de miercuri vine după un demers similar lansat duminică de romancierul Ian McEwan şi dramaturgul Tom Stoppard în care se spune că Rowling s-a confruntat cu ''un asalt de abuzuri care scot în evidenţă o tendinţă insidioasă, autoritară şi misogină din social media''.