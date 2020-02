Peste 2.000 de oameni au vizitat Muzeul Naţional de Artă al României de Ziua Naţională 'Constantin Brâncuşi'

Peste 2.000 de oameni au vizitat, miercuri, Muzeul Naţional de Artă al României de Ziua Naţională „Constantin Brâncuşi”, când accesul a fost gratuit, iar seara a fost prezentată o hologramă a sculptorului şi au fost proiectate, în sistem videomapping, opere ale sculptorului, potrivit news.ro.

Organizatorul evenimentului, realizat cu fonduri obţinute din sponsorizări, de la MNAR a fost Ministerul Culturii. Accesul vizitatorilor în Sala „Brâncuşi”, unde sunt expuse 14 opere ale artistului, a fost gratuit pe tot parcursul zilei, iar aici au fost organizate şi trei tururi ghidate. În 2018 şi 2019, de Ziua „Brâncuşi”, Muzeul Naţional de Artă al României a fost închis, conform programului, şi nu a fost făcută nicio excepţie de a se deschide în această zi specială.

Miercuri, în Sufrageria Regală, au fost decorate şase personalităţi culturale cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler sau Medalia Meritul Cultural: Ion Grigorescu - Ordinul Meritul Cultural in grad de Cavaler, cat.C „Artele Plastice”, Dorin Colţofeanu - Ordinul Meritul Cultural in grad de Cavaler, cat.C „Artele Plastice”, Daniel Cristea-Enache - Ordinul Meritul Cultural in grad de Cavaler, cat.A „Literatură”, Radu Paraschivescu - Ordinul Meritul Cultural in grad de Cavaler, cat.A „Literatură”, Ioana Pârvulescu - Ordinul Meritul Cultural in grad de Cavaler, cat.A „Literatură” şi Carmen Gabriela Gheorghişor - Medalia Meritul Cultural Cl.III, cat. A „Literatură”.

La ceremonie au participat ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, şi consilierul prezidenţial Sergiu Nistor, şeful departamentului Cultură, Culte, Centenar.

Au mai fost susţinute alocuţiuni de prim-ministrul Ludovic Orban, de Michele Ramis, ambasadoarea Franţei în România, şi de Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii.

Programul Zilei Naţionale „Constantin Brâncuşi” s-a încheiat cu prezentarea hologramei 3D. Imaginile au fost dublate de un aranjament muzical al piesei „Până când nu te iubeam”, interpretată de Maria Tănase.

La eveniment a fost prezentă şi cântăreaţa Irina Rimes, care a fost desemnată de Ministerul Culturii promotor al evenimentului.

În acelaşi timp, la Târgu Jiu, a fost inaugurat Muzeul Naţional „Constantin Brâncuşi”. Acesta şi-a deschis porţile în casa Barbu Gănescu, în care artistul a locuit în perioada efectuării lucrărilor Ansamblului monumental „Calea Eroilor”, format din „Masa tăcerii”, „Poarta sărutului” şi „Coloana fără sfârşit”. În cadrul evenimentului inaugural a fost vernisată o expoziţie alcătuită din 10 fotografii donate de Centrul Pompidou Paris şi alte 33 de fotografii document realizate la ridicarea „Coloanei fără sfârşit”.