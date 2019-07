Peste 300 de artişti din opt ţări participă la Festivalul Internaţional de Folclor 'Doina Covurluiului'

Peste 300 de instrumentişti, solişti vocali şi dansatori din opt ţări participă, începând de joi, timp de patru zile, la cea de-a XIV-a ediţie a Festivalul Internaţional de Folclor "Doina Covurluiului", a anunţat joi, directorul Centrului Cultural "Dunărea de Jos" Galaţi, Florina Zaharia, organizatorul manifestării, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, la festival vor fi prezente ansambluri folclorice din Albania, Bulgaria, Columbia, Italia, Republica Moldova, Serbia, Turcia şi România.Joi va avea loc deschiderea oficială cu o paradă a celor opt ansambluri folclorice participante şi o serie de mini-spectacole, prin care formaţiile se vor prezenta spectatorilor. Apoi, va urma spectacolul de deschidere, susţinut de gazde, Ansamblul folcloric "Doina Covurluiului" al Centrului Cultural "Dunărea de Jos".

Citește și: Veteranul de război Ionel Tuţă a murit



Festivalul are programate patru seri de spectacole în aer liber, de joi până duminică, începând cu ora 19,00, pe scena amenajată în Grădina Publică din Galaţi. Intrarea este liberă.



Ediţia din acest an este organizată sub egida Consiliului Internaţional al Organizatorilor de Festivaluri de Folclor, organism UNESCO.



Consiliul Judeţean Galaţi a alocat pentru organizarea acestui eveniment cultural suma de 150.000 lei.