După drumul la DNA, Petre Daea a scris pe FB: Am respectat, respect şi voi respecta legea. Lucrez, muncesc, trăiesc în respect faţă de oameni şi de lege

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, spune că a respectat, respectă şi va respecta legea. ”Lucrez, muncesc, trăiesc în respect faţă de oameni şi faţă de lege. Misiunea grea de a fi ministru nu-mi îngăduie nici un moment să fac altceva decât ce trebuie pentru a rezolva problemele ţării”, spune ministrul, pe Facebook.

Ministrul Agriculturii Petre Daea a fost vineri dimineaţă la DNA, pentru a fi audiat în dosarul în care predecesorul său Adrian Chesnoiu este acuzat că a intervenit pentru a influenţa mai multe concursuri de angajare. Oficialul spune că s-a prezentat la instituţia statului fără avocat deoarece ”nu avea de ce să fie asistat”.

”Întrucât episodul de ieri, puternic şi diferit mediatizat, a ridicat o serie de întrebări, creând o stare de confuzie si nelinişte în rândul fermierilor şi a opiniei publice, vreau să precizez următoarele: Petre Daea a respectat, respectă şi va respecta legea, activitatea desfăşurată până acum de-a lungul vieţii a demonstrat acest lucru. Ieri a trebuit să răspund în calitate de martor, prezentându-mă la instituţia statului fără avocat pentru că nu aveam de ce să fiu asistat. Am declarat ce am ştiut, în fata unor oameni care, în respect faţă de lege, caută adevărul”, scrie Daea.

Totul a decurs normal din punct de vedere al desfăşurării dialogului, arată ministrul.

”Lucrez, muncesc, trăiesc în respect faţă de oameni şi faţă de lege. Misiunea grea de a fi ministru nu-mi îngăduie nici un moment să fac altceva decât ce trebuie pentru a rezolva problemele ţării. Sunt şi voi fi alături de dumneavoastră, făcând-mi datoria. Momentele dificile trebuie să le trecem împreună şi să ne concentrăm asupra găsirii soluţiilor potrivite şi necesare pentru a putea atenua efectele negative ale secetei pedologice şi a pregăti în bune condiţii anul agricol 2022-2023, in vederea asigurării produselor agroalimentare pentru români. Prin rezultatul muncii fermierilor am reuşit să recoltăm 85% din suprafaţa grâului, producţia obţinută şi înmagazinată depăşeşte necesarul de consum al României şi trebuie să fim liniştiţi din acest punct de vedere. Deci avem pâine pentru România şi putem da şi la alţii! Vă rog, dragi fermieri, să faceţi cum ştiţi dumneavoastră mai bine pentru a lucra pământul, ministrul este lângă dumneavoastră şi cu toţii să asigurăm populaţia României cu produse agroalimentare de care are nevoie. Suntem împreună, lucrăm împreună, vom fi împreună pentru binele tuturor şi în folosul fiecăruia! Să avem succes!”, mai spune Daea.

Acesta a mers sâmbătă în câmp, împreună cu directorul general de la ANIF, Cornel Popa, pentru a vedea la faţa locului situaţia culturilor şi felul în care se acţionează în sistemul de irigaţii, acolo unde există posibilitatea să aducă apa la plante pe suprafeţele agricole.

”Aseară, târziu, am fost la amenajarea hidroameliorativă din Câmpia Buzăului, care asigură apa pentru irigarea a 6.000 hectare. Starea de vegetaţie este foarte bună, producţiile sunt sigure. Împreuna cu domnul Afiliu am intrat şi pe linia grajdului, în cea mai mare exploataţie de taurine, unde zilnic pleacă spre consumatori peste 55.000 litri de lapte.

În acestă dimineaţă, mi-am început activitatea la staţia de pompare SPA „Pietrişu”, din amenajarea „Giurgiu - Răsmireşti”, care poate asigura apa pentru o suprafaţa de 54.000 ha.

Obiectiv de investiţii în derulare. Voi verifica la faţa locului împreună cu directorul general Cornel Popa şi specialiştii din domeniu, toate staţiile de pompare care se alimentează din Dunăre, pentru a stabili măsurile concrete în situaţia scăderii nivelului apei, în aşa fel încât să asiguram continuitatea irigării culturilor. Îmi continui activitatea zilnică, pentru a fi alături de dumneavoastră şi a vă veni în sprijin, aşa cum am făcut-o de fiecare data”, precizează ministrul Agriculturii.

Adrian Chesnoiu, a fost pus sub acuzare de DNA. Ancheta DNA Timişoara a început cu investigaţii la Direcţia Agricolă Caraş- Severin unde directoarea Luminiţa Jărâie a fost acuzată de abuz în serviciu pentru decontări ilegale şi angajări fictive.

Chesnoiu i-ar fi cerut acesteia să-i dea subiectele la concursurile pentru diferite funcţii pentru a le da favoriţilor săi.

Conform DNA, ”în perioada 09 februarie – 11 aprilie 2022, ministrul ar fi determinat o persoană din subordine, la vremea respectivă membru în mai multe comisii de examinare, să-i furnizeze unui coleg (persoană de încredere a ministrului) o parte din subiectele concepute pentru probele scrise ce urmau a fi susţinute cu ocazia organizării a patru concursuri pentru ocuparea unor posturi de: consilier clasa I, şef serviciu, director executiv adjunct şi director executiv ai unor direcţii judeţene”.

Subiectele ar fi ajuns ulterior la patru candidaţi “agreaţi” dintre care, în urma susţinerii probelor scrise şi orale, doar trei au promovat concursurile respective.

Săptămâna trecută, G4Media.ro a dezvăluit faptul că o persoană pentru care ar fi intervenit Chesnoiu era Cosmin Mihai Corobea, care, în iunie 2022, ar fi reuşit să câştige un concurs de angajare în Ministerul Agriculturii. Din interceptările anchetatorilor reieşea că acesta ar fi fost o pilă a lui Petre Daea. Corobea avea în telefon un număr alocat numelui ”Nasa Cami Luchi”- Camelia Luchian, soţia lui Daea, relatează G4Media.