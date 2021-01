Pianistul francez Claude Bollin a murit la vârsta de 90 de ani: Compozițiile lui au acompaniat peste o sută de filme

Pianistul francez Claude Bolling, ale cărui compoziţii pot fi ascultate în peste o sută de filme, a murit la vârsta de 90 de ani, a fost anunţat pe site-ul său, citează Variety, potrivit news.ro.

Bolling a murit pe 29 decembrie, în Garches, Franţa. Cauza decesului nu a fost precizată.

Născut pe 10 aprilie 1930, în Cannes, Claude Bolling a început să cânte la pian la vârsta de 14 ani cu muzicieni ca Lionel Hampton şi Roy Eldridge.

Influenţat de Duke Ellington, după cum spunea, el a fost unul dintre reprezentanţii scenei jazz a anilor 1960.

A compus muzica pentru mai mult de o sută de filme, inclusiv un documentar din 1957 despre Festivalul de Film de la Cannes şi pentru producţii franceze şi canadiene. Este creditat, între altele, pentru „Me and the Forty Year Old Man” (1965), „Borsalino” (1970), „To Catch a Spy” (1971), „Le Magnifique” (1973), „Flic Story” (1975), „Silver Bears” (1978), „California Suite” (1978), „The Awakening” (1980), „Willie & Phil” (1980), „Three Men to Kill” (1980), „The Bay Boy” (1984), „He Died With His Eyes Open” (1985), „Try This One for Size” (1989) şi „Chance or Coincidence” (1998).

Piesele lui pot fi ascultate pe coloana sonoră a mai multor filme americane recente, precum „The Holiday” (2006), în care au jucat Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law şi Jack Black, „A Simple Favor” (2018), cu Anna Kendrick şi Blake Lively, şi „Joker” (2019), cu Joaquin Phoenix.

Bolling a colaborat, între alţii, cu Jean-Pierre Rampal, iar împreună au lansat „Suite for Flute and Jazz Piano Trio” (1975), care s-a menţinut în topul Billboard al albumelor de muzică clasică mai bine de un deceniu şi a primit o nominalizare la Grammy.

El a mai lucrat cu chitaristul Alexandre Lagoya, violonistul Pinchas Zukerman, trompetistul Maurice André şi violoncelistul Yo-Yo Ma.

Soţia lui Bolling, Irène Dervize-Sadyker, a murit în 2017. Ei au avut doi copii.