Piaţa de smartboard-uri din România va înregistra în acest an o creştere de 20% faţă de 2019, de la 1 milion de euro, datorită cererii generate de pandemia de coronavirus, estimează compania Vestel România, membră a Grupului turc Vestel, potrivit news.ro.

”Estimăm că piaţa locală de smartboard-uri din 2020 va creşte cu 20% faţă de valoarea înregistrată în 2019, datorită faptului că furnizorii, distribuitorii, integratorii şi clienţii îşi ajustează activitatea şi se adaptează perturbărilor cauzate de coronavirus. 2020 poate fi considerat un an experimental - în sensul că toată lumea a testat cea mai bună abordare pentru a-şi salva activitatea profesională. Atât timp cât educaţia şcolară online va fi din ce în ce mai intensă şi mai necesară în România, piaţa de IFPD (Interactive Flat Panel Display) va creşte cel mai probabil şi în 2021”, estimează Vestel România.

Piaţa de IFPD din acest an se ridică la peste 1 milion de euro, cele mai solicitate modele fiind cele de 65".

”Estimarea noastră de creştere a pieţei este influenţată de existenţa mai multor licitaţii guvernamentale care solicită în mod specific smartboard-uri interactive pentru şcoli. Ministerul Educaţiei a emis un document prin care alocă 100 milioane euro pentru achiziţionarea de echipamente destinate să asiste sectorul educaţiei în procesul de depăşire a provocărilor şi de adaptare la standardele impuse de pandemia de coronavirus. Dezavantajul acestui proces este că, exceptând laptopurile şi tabletele, specificaţiile sunt centrate în principal pe proiectoarele video şi whiteboards, ceea ce ar putea afecta vânzările de IFPS (Interactive Flat Panel Solutions) într-un mod negativ”, sunt de părere specialiştii din cadrul companiei.

Citește și: BREAKING - RECORD de cazuri noi de Covid-19, în ultimele 24 de ore: 2958

În ceea ce priveşte Vestel România, cererea pentru smartboard-uri interactive a crescut rapid în trimestrul al treilea, imediat după terminarea stării de urgenţă. Principalul factor care a condus la această creştere a fost noua conduită impusă în ceea ce priveşte continuarea procesului educaţional. Educaţia online a avut un impact pozitiv asupra vânzărilor IFPD. Pe lângă şcoli, cei mai importanţi clienţi interesaţi de IFPD sunt primăriile şi companiile, care acum îşi organizează întâlnirile online.

”Potenţialul de creştere a vânzărilor de IFPD ale Vestel Romania, până la sfârşitul acestui an, este de încă 80 de bucăţi, în cel mai optimist caz. Per total, Vestel România îşi menţine nivelul de performanţă înregistrat pe parcursul anului trecut şi ne asteptăm la o creştere de 10% a vânzărilor până la sfârşitul anului în curs.În plus, intenţionăm să introducem pe piaţă produse special concepute pentru a fi conforme în contextul pandemiei. Utilizarea smartboard-urilor interactive (IFPD) va deveni o obişnuinţă în viitorul apropiat, înlocuind în sălile de şedinţă whiteboard-urile şi proiectoarele video. Nivelurile de preţ ale IFPD-urilor devin din ce în ce mai competitive venind cu avantajul utilizării celor mai noi tehnologii. Anul viitor, dacă vor exista mai multe licitaţii de stat, am putea dubla vânzarile de IFPD”, au precizat reprezentanţii Vestel România.

Vestel Romania funcţionează pe plan local din 2004, ca parte a Grupului Vestel, format din 28 de companii, activând în domeniul producţiei şi dezvoltării de software, al tehnologiei, marketingului şi distribuţiei în domeniul electronicelor de larg consum.

Compania Vestel a fost înfiinţată în Turcia în anul 1984, iar 10 ani mai târziu s-a alăturat grupului Zorlu. De atunci, şi-a mărit în permanenţă capacitatea de producţie, activitatea de export şi cota de piaţă. Vestel deţine o cotă de 80% din totalul exporturilor de TV din Turcia şi 30% din exporturile de aparate casnice din Turcia. Grupul Vestel exportă produsele sale în 149 de ţări sub mărcile japoneze şi europene cele mai importante.