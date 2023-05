Planul premierului de a rezolva criza din educație: 'Vineri vom avea ultima ședință de guvern' / Ciucă cere înțelegere din partea sindicatelor

Premierul Nicolae Ciucă cere înțelegere din partea sindicatelor din educație. Acesta a spus miercuri că i-a rugat pe reprezentanții din sindicate să înțeleagă că „orice intervenție a noastră acum va trebui după aceea corectată prin legea salarizării”.

„Am avut întâlniri cu conducerea sindicatelor din educație. În această după-amiază o să avem o altă întâlnire și cred că împreună vom conveni asupra unei soluții. Am făcut apel, în condițiile în care am prezentat tot ceea ce s-a făcut în acest an și jumătate pentru educație, modul în care am alocat 2 miliarde în plus la educație, anul acesta 6 miliarde plus modul în care am gestionat și vom gestiona procesul de reformă prin legile educației și banii care vin din PNRR, desigur, prin responsabilitatea noastră de a rezolva problema salarizării în educație pentru că e absolut inacceptabil ca un profesor să își înceapă cariera pornind de la un salariu net de 2.500 lei și prin noua lege a salarizării.

Ceea ce i-am rugat pe reprezentanții filialelor sindicale a fost să înțeleagă că orice intervenție a noastră acum va trebui după aceea corectată prin legea salarizării. Am asumat să devansăm legea salarizării și la 15 iulie, împreună cu ministerul Muncii, să se intre în dialog cu toate categoriile profesionale, având educația și sănătatea ca prioritate. În felul acesta, să reușim ca pe baza dialogului cu mediul asociativ, până pe 1 septembrie, să finalizăm legea și să intrăm cu ea în Parlament”, a spus premierul.

Premierul a anunțat, totodată, că actele normative privind bonificațiile necesare profesorilor debutanți vor fi aprobate vineri, în ultima ședință de guvern.

„Complementar la ceea ce am menționat până acum, știți foarte bine, au fost măsurile pe care le-am luat astfel încât să asigurăm bonificațiile necesare pentru profesorii debutanți. E un document guvernamental care se află în circuit pentru avizare. Vineri vom avea ultima ședință de guvern și vom aproba aceste documente”, a conchis Ciucă.