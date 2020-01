Planul Pro România pentru alegerile locale / Victor Ponta: 'Dragnea aproape a terminat PSD-ul, nu Iohannis'

La alegerile locale din 2020, Pro România va alinia la start candidati aflati in marea lor majoritate la primul test electoral, a anuntat liderul formatiunii, Victor Ponta. Fostul premier a explicat că este nevoie de o nouă generație de primari, consilieri locali, consilieri județeni și șefi de Consilii Județene și chiar dacă va Pro România va avea 90% din candidați 'boboci' care pleacă cu șansa a doua în fața aparatelor de partid PSD și PNL, miza este să crească o pepinieră care să emită pretenții mari pentru 2024. Unul din scopuri este „sa ii obligam pe cei de la PSD sa se reformeze macar de frica noastra sau de gura noastra”, potrivit lui Ponta.

„De principiu, avem candidati in toate localitatile. Am cam inceput sa ii punem pe harta. 90% din candidati nu au mai candidat niciodata, nu au mai fost la PSD, nu au mai fost la PNL, sunt oameni tineri in general care nu lucreaza la stat, lucreaza in privat. Am fost si uimit. 'Ma, sigur vrei sa faci politica?'. 'Da'. 'Dar vrei o functie la stat?' .'Nu, am firma mea sau lucrez la multinationala'. 'Si ce te nemultumeste?'. 'Am vazut PSD-ul, am vazut PNL-ul, nu sunt cu USR-ul ca toata lumea la puscarie, cred ca localitatea mea se poate dezvolta'. Evident ca aparatele de partid PSD si PNL sunt mult mai puternice, dar incepi sa cresti o noua generatie de alesi locali, avem nevoie de o schimbare, lucrul asta trebuie facut pe termen lung. Daca doream pe termen scurt faceam ca partidul dlui Basescu, votam cu Orban imi dadea si mie 7 functii. Dar scopul Pro Romania nu e asta, scopul e sa reprezint oameni de centru-stanga moderni, care nu se regasesc in PNL sau USR si in al doilea rand sa ii obligam pe cei de la PSD sa se reformeze macar de frica noastra sau de gura noastra, dupa ce au pierdut atat de mult sa se trezeasca si sa faca niste schimbari pe care nu au avut curaj sa le faca”, a declarat Victor Ponta, duminica seara, la Romania TV.

„Dragnea aproape a terminat PSD-ul, nu Iohannis, hai sa fim realisti. Greselile pe care le-a facut. Nu ma bucur de raul lui si am evitat in general sa-i mai pronunt numele, dar s-a ajuns acolo din cauza unor greseli din 2017 incoace. In Romania exista mai multe categorii, nu doar cei batrani sau de la tara, in marile orase e marea problema de oportunitati si de sanse egale, problema este sa ii reprezinti pe acesti oameni. Daca vii doi ani de zile cu modificari la codul penal normal ca nu te voteaza oamenii”, a completat liderul Pro Romania.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminică seara, că se poate discuta cu liderul Pro România, Victor Ponta, despre o alianţă, o "reîntregire a stângii", însă acesta "nu are ce căuta în PSD".



Ciolacu a explicat, la Antena 3, că, dacă Ponta va fi interesat de proiectul politic al PSD de după Congres, vor putea avea discuţii, însă "nu pentru a răsturna un guvern", ci "pentru un proiect politic care să unească".



"Cu domnul Victor Ponta am avut astfel de discuţii. Vom vedea ce va hotărî partidul după Congres. (...) Dacă domnul Ponta va deveni interesat de proiectul politic care se va lansa la Congres sau alte forţe politice, alţi lideri politici sau sindicate, categoric că vom avea o discuţie. Nu ne vom uni pentru a răsturna un guvern sau a pune mâna pe un guvern. Dacă vom avea argumentele necesare într-un proiect politic care să ne unească, vom face acest lucru", a declarat Ciolacu.



El a precizat că Victor Ponta nu are ce căuta în PSD.



"Dl. Victor Ponta, din punctul meu de vedere - şi am văzut că şi din punctul domniei sale - nu are ce căuta în PSD. Noi vorbim aici de o alianţă, să-i spunem o reîntregire a stângii, sub formă de alianţă politică, nu vorbim de fuziuni sau de venirea d-lui Ponta în PSD", a mai spus Ciolacu.