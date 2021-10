PNL este în pragul sciziunii - surse

În secunda în care liberalii oficializează o 'logodnă' cu PSD, aproape sigur o parte din parlamentarii PNL vor pleca din partid alături de Ludovic Orban, afirmă surse din conducerea PNL pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

„Dacă mergem cu PSD o să avem niște pierderi, gașca lui Orban se va radicaliza. Părerea mea este că dacă facem cu PSD, a doua zi Orban pleacă. El se umflă în pene, dar nu are foarte mulți oameni, are 3 senatori și 10-11 deputați. Da, e adevărat că mai sunt și alții pe care îi bate vântul și e adevărat și că are suficienți să își facă grup la Cameră. Dar Orban nu o sa mai fie jucător, o să facă opoziție cu USR”, a declarat un lider PNL pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

Liberalii iau în calcul un guvern minoritar PNL-UDMR cu susținere parlamentară din partea social-democraților, dacă nu se înțeleg cu USR.

Premierul desemnat, Nicolae Ciucă, a spus că va negocia „cu toate forţele responsabile” astfel încât într-o perioadă de timp cât mai scurtă să fie învestit un Guvern cu puteri depline.

Fostul lider PNL Ludovic Orban afirma miercuri că este cu un picior în afara partidului.