Polisportivul Avram Iancu, nominalizat pentru performanţa anului la înot în ape deschise

Polisportivul Avram Iancu a fost nominalizat pentru performanţa anului 2021 în lume la înotul în ape deschise de către World Open Water Swimming Asociation (WOWSA), după ce bibliotecarul din Petroşani a reuşit să parcurgă 26 de kilometri împotriva curentului pe Dunăre, într-un timp de 18 ore şi 30 de minute, o premieră în domeniu, potrivit Agerpres.

Performanţa lui Avram Iancu, stabilită pe 9 septembrie 2021, a fost omologată de organizaţia mondială cu sediul în California, iar acesta a fost nominalizat, alături de alţi 14 sportivi din lume, pentru obţinerea titlului de "Performance of the Year".

Avram Iancu a precizat, marţi, pentru AGERPRES, că ideea de a înota împotriva curentului pe Dunăre i-a fost sugerată de susţinătorii săi, după ce, în anul 2017, a reuşit să străbată fluviul de la un capăt la altul, într-o cursă de înot unică în lume, în care nu a folosit costum de neopren. Ulterior, a revenit la Dunăre, dar pentru o încercare în sensul opus de curgere a apei.



"În anul 2021 am decis să încerc şi înotul împotriva curentului, în susul Dunării, cum se mai spune. S-a născut astfel o nouă performanţă care, iată, este unică la nivel mondial şi este apreciată ca atare. Îmi aduc aminte că atunci era o zi friguroasă, cu o temperatură foarte scăzută pe timpul nopţii şi cu o apă foarte rece. A fost un înot în premieră şi pentru mine, dar şi pentru echipa care m-a însoţit, inclusiv pentru observatorii oficiali din Serbia şi România", a declarat Avram Iancu.

Sursa: Avram Iancu / Facebook

El a arătat că, pentru a reuşi să se claseze pe locul întâi în cadrul selecţiei efectuate de WOWSA, este nevoie ca susţinătorii săi să-l voteze pe site-ul organizaţiei, până pe 31 ianuarie. Câştigătorul va fi desemnat pe 7 februarie.

"Ceea ce a ţinut de braţele mele am făcut. Am realizat o performanţă unică. (...) Vă rog să mă credeţi că am depăşit de mult timp perioada dorinţei de afirmare şi că acest demers nu este atât de important pentru mine. Mai important este pentru compatrioţii noştri care mai găsesc bucurie şi satisfacţie doar în astfel de biruinţe româneşti", a completat Iancu.



Votul online se poate exprima până pe 31 ianuarie, urmând doi paşi. Susţinătorii trebuie să se înregistreze la https://www.openwaterswimming.com/login/?action=register, după care Avram Iancu poate fi votat la adresa https://www.openwaterswimming.com/contestants/avram-iancu-romania-2021.



Bibliotecarul din Petroşani este cunoscut pentru performanţele sale sportive. El a traversat înot Canalul Mânecii, în august 2016, iar în vara anului 2017 a înotat întreg cursul Dunării, pe o distanţă de 2.860 de kilometri. Pe lista reuşitelor este înscrisă şi traversarea Mării Negre, în toamna lui 2018, când a înotat 680 de kilometri, de-a lungul ţărmului, de la Sulina la Istanbul, timp de 60 de zile.