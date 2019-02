PRĂPĂD într-o stațiune frecventată și de români: O AVALANȘĂ a înghițit mai mulți oameni! Elicopterele caută supraviețuitori

Poliția austriacă a anunţat că o avalanșă a îngropat mai multe persoane în Austria, în apropiere de granița cu Germania, sâmbătă după-amiază, iar o misiune de salvare se află în plină desfășurare, informează presa locală, relatează Associated Press.

Avalanșa s-a produs într-o regiune de munte din apropiere de oraşul Reutte, în apropiere de granița cu Germania, și a îngropat mai mulţi oameni, dar nu se ştie exact numărul acestora, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Julian Brunner.

"Mai multe elicoptere fac parte din operațiunea de salvare", a spus Brunner, scrie news.ro.

Postul german de televiziune BR a informat că mai multe drumuri care duc la amplasament au fost blocate de avalanșă, iar personalul de urgență a fost transportat cu elicoptere. Pompierii, poliția și câinii de căutare au fost transportaţi de asemenea la faţa locului, căutând oamenii îngropați în zăpadă.

An der bayerisch-österreichischen Grenze ist in #Reutte in #Tirol eine #Lawine abgegangen. Weil die Zufahrtsstraße gesperrt ist, müssen alle Rettungskräfte eingeflogen werden. pic.twitter.com/Ffo5EWpVIv