Președintele PNL Ludovic Orban: 'Se vede că este un plan al PSD să țină România neconectată la rețeaua europeană de transport'

Președintele PNL, Ludovic Orban, susține că în cei cinci ani de la începerea exercițiului bugetar al UE 2014-2020 Partidul Social Democrat și ALDE nu au reușit să înceapă niciun proiect de infrastructură de mare transport, iar din această cauză foarte mulți investitori ocolesc România.

„Romania este sufocata si are nevoie disperata pentru a putea asigura o dezvoltare economica rapida de infrastructura de transport la standarde europene. Foarte multe investitii ocolesc Romania si din cauza inapoierii tarii in domeniul infrastructurii. In aceste conditii, este un sabotaj pe fata al intereselor fundamentale al Romaniei contraperformanta PSD- ALDE de a nu incepe niciun proiect mare, desi avem la dispozitie miliarde de EURO de la bugetul UE, fonduri nerambursabile.

Proiecte vitale sunt blocate. Tronsoane de autostrada ( Sibiu- Pitesti, Tg. Mures- Iasi, centura Bucurestiului ). tronsoane de cale ferata ( Coslariu- Simeria, Simeria- Curtici ), lucrarile de asigurare a navigabilitaii Dunarii si multe alte proiecte sunt amanate la calendele grecesti de o guvernare iresponsabila.

Incep sa fiu din ce in ce mai convins ca nu doar prostia, incompetenta si incapacitatea administrativa sunt de vina. Se vede ca este un plan al PSD sa tina Romania neconectata la reteaua europeana de transport si sa impiedice dezvoltarea multor regiuni ale Romaniei. Orice roman cu capul pe umeri care intelege lucrul acesta trebuie sa nu mai voteze niciodata cu cei care astazi isi bat joc de Romania”, a spus liderul PNL, Ludovic Orban, pe pagina sa de Facebook.