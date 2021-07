Precipitațiile abundente din Europa, fac din grâu să ajungă să fie folosit ca nutreț

La începutul lunii iunie, fermierul român Costin Telehuz era foarte optimist cu privire la recolta de grâu din acest an, în special având în vedere seceta de anul trecut, însă apoi au urmat trei săptămâni de ploi necontenite care au afectat calitatea recoltei mai mult decât mărimea, transmite Bloomberg.

În prezent, Costin Telehuz crede că doar jumătate din recolta sa de grâu este suficient de bună pentru a putea fi folosită la panificaţie, comparativ cu majoritatea recoltei într-un an normal. Restul va fi folosit ca nutreţ pentru animale, ceea ce înseamnă un preţ de vânzare mai mic.

Situaţia este similară în celelalte state din Uniunea Europeană, în condiţiile în care zone din Franţa şi Germania au înregistrat luna trecută o cantitate dublă de precipitaţii faţă de valoarea normală. Chiar dacă firma de consultanţă Strategie Grains mizează pe o majorare a producţiei de grâu cu 12% în acest an, comparativ cu anul trecut, ploile necontenite şi-au făcut simţite efectele chiar în momentul în care începea recoltatul, provocând apariţia unor boli şi blocând tractoarele în câmpurile ude."Ne aşteptăm la o revenire semnificativă a producţiei UE" spune Vincent Braak, analist la Strategie Grains. Acesta a avertizat însă că o "parte importantă" din recolta de grâu va fi reorientată dinspre panificaţie spre utilizarea ca nutreţ.Deşi asta ar putea pune sub semnul întrebării vânzările spre pieţele cu standarde de calitate ridicată, cum este Africa de Nord, există şi motive de optimism. Uniunea Europeană se aşteaptă ca exporturile sale să crească cu 11% iar blocul comunitar este un concurent pentru a prelua o parte din cota de piaţă a rivalilor, în condiţiile în care America de Nord este lovită de secetă, iar vânzările Rusiei au fost complicat de o taxă la export. În plus, chiar şi grâul de calitate inferioară ar putea fi la mare căutare, în condiţiile în care există presiuni asupra aprovizionării mondiale cu nutreţuri.În cazul României, vremea a majorat cu siguranţă volumul producţiei de grâu, traderul Cerealcom Dolj prognozând o creştere de 64% a recoltei în acest an. România este una din primele ţări din UE care începe recoltatul grâului şi recent a dominat vânzările în Egipt, cel mai mare importator mondial.Însă ploile abundente din România şi Bulgaria au afectat calitatea grâului. Chiar şi aşa, grâul celor două ţări ar putea fi pe placul statelor din Asia de Sud-Est, unde există o cerere solidă pentru grâu folosit ca nutreţ şi în plus există îngrijorarea că taxa la export din Rusia ar putea face achiziţiile de acolo nesigure, a declarat managerul de risc de la Cerealcom, Thomas Deevy.Chiar dacă Deevy crede că exporturile de grâu ale României ar putea să accelereze, fermierul Costin Telehuz a descris situaţia drept "puţin sumbră"."Nu va fi neapărat o recoltă proastă" crede Costin Telehuz, care are o fermă în Bărăgan. "Însă ne aşteptam să fim într-o situaţie complet opusă faţă de ceea ce am îndurat anul trecut", a spus Telehuz.