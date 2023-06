Premieră în justiție: Daniel Horodniceanu, primul membru CSM cercetat disciplinar

În urma apariției înregistrării video în care procurorul Daniel-Constantin Horodniceanu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a fost oprit pentru control de către un echipaj de poliție, Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu și a început cercetarea disciplinară în acest caz.

„Inspecția Judiciară a dispus începerea cercetării disciplinare prealabile față de domnul procuror Daniel-Constantin Horodniceanu.

Cercetarea disciplinară este o etapă confidenţială şi obligatorie a procedurii disciplinare, în cadrul căreia se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, precum şi orice alte date concludente din care să se poată aprecia asupra existenţei sau inexistenţei vinovăţiei magistratului cercetat disciplinar.

La finalizarea cercetării disciplinare, in funcție de rezultatul verificărilor, inspectorii judiciari pot dispune fie admiterea sesizării, prin exercitarea acţiunii disciplinare si sesizarea Secţiei pentru procurori in materie disciplinara a CSM, fie respingerea sesizării in cazul in care se constata ca nu sunt îndeplinite condiţiile pentru exercitarea acţiunii disciplinare”, a transmis Inspecția Judiciară pentru STIRIPESURSE.RO.

Vă reamintim că IPJ Iași a dat publicității primele rezultate ale verificărilor în cazul conflictului dintre doi agenți și procurorul Daniel Horodniceanu. În urma verificărilor s-a constat că filmarea nu a fost făcută cu bodycam-ul. Conform unor informații pe surse, Horodniceanu ar fi lovit mașina poliției și ar fi înjurat. Practic, polițiștii au început să filmeze pentru a avea probe cu care să se apere (continuarea aici).