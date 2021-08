VIDEO Premierul Cîțu nu ratează nicio ocazie de a se lăuda cu cifrele INS: Nu știu câte țări din UE au reușit acest lucru

Premierul Florin Cîțu susține că informațiile de la INS arată foarte clar că economia merge în direcția bună.

„Mă refer la trimestrul II al anului acesta, o creștere economică de 13,6% ceea ce arată că am recuperat și nu știu câte țări din UE au reușit acest lucru, să recuperăm pierderea de anul trecut și să fim peste PIB-ul din 2019. Acesta era pentru mine pragul pe care trebuia să îl depăşim pentru că 2019 a fost un an întreg bun, un an în care economia a funcţionat fără niciun fel de perturbări şi voiam să văd dacă am depăşit şi am depăşit acea perioadă”, a declarat Florin Cîțu, precizând că asta înseamnă că România are o capacitate de producție în economie care s-a păstrat după 2020 când a fost un an dur.

Totodată, premierul a declarat că partea de investiții a fost importantă în privința creșterii economice.

„Avem câteva evoluții pe partea de prețuri, vorbim la energie, vorbim la materiale de construcții și aici am prezentat câteva soluții în special pentru această iarnă: consumatorul vulnerabil, dar ne gândim şi la soluţii de care vor beneficia companiile pentru că multe dintre contactele care sunt făcute cu statul pentru anumite proiecte, vor fi modificate ca să ţină cont de această creştere. Propunerea noastră şi cred că aţi văzut în dezbatere publică propunerea este ca de acum încolo să ţinem cont atât de creşteri, cât şi de scăderi de preţuri şi aceste contacte vor fi modificate în funcţie de ce se întâmplă cu preţurile pe piaţă”, a mai precizat premierul.

