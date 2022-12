Premierul grec se aşteaptă la venituri din turism de cel puţin 18 miliarde de euro în 2022

Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis a spus marţi că veniturile generate de importanta industrie a turismului în acest an vor ajunge la cel puţin 18 miliarde de euro, depăşind estimările iniţiale ale autorităţilor elene, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Produsul Intern Brut al Greciei a înregistrat în acest an o creştere de 5,6%, graţie unei reveniri puternice a turismului după pierderile înregistrate în timpul pandemiei, dar şi a cererii interne şi a majorării investiţiilor.Cu prilejul unui eveniment organizat la Atena, premierul Kyriakos Mitsotakis a spus că sectorul turismului a înregistrat o "revenire completă" în acest an, în pofida inflaţiei accelerate şi a impactului războiului din Ucraina.În proiectul de buget al Greciei pe 2022, veniturile din turism au fost planificate la 15 miliarde de euro, însă sumele finale vor fi cu cel puţin trei miliarde de euro mai mari, a spus Mitsotakis. Acesta a adăugat că, până la finele acestui an, sosirile de turişti vor ajunge la 88% din nivelul record înregistrat în 2019.Turismul este responsabil pentru 20% din Produsul Intern Brut al Greciei şi totodată pentru unul din cinci locuri de muncă. În 2019, Grecia a înregistrat un număr record de 32 de milioane de vizitatori, care au generat venituri de aproximativ 18 miliarde de euro. 2020 a fost cel mai slab an din istorie, în condiţiile în care pandemia de COVID a paralizat călătoriile la nivel global, însă între timp sectorul şi-a revenit