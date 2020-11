Premierul Ludovic Orban: 'Numărul de paturi ATI pentru bolnavii de COVID-19 va creşte la Cluj, Timişoara şi Bucureşti'

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că numărul de paturi la Terapie Intensivă pentru tratarea bolnavilor de COVID-19 va creşte, menţionând în acest sens spitalele din Cluj, Timişoara şi Bucureşti, potrivit Agerpres.

"Ce pot să spun este cu câte paturi intenţionăm să creştem: în Cluj cu 17 paturi, în Timişoara cu 10 paturi, chiar se urmăreşte introducerea unui nou corp de spital din Spitalul municipal. În Bucureşti avem în pregătire Malaxa, creşterea numărului de paturi la 'Balş', dotarea cu oxigen a cel puţin 30 de paturi din secţia exterioară a Spitalului 'Victor Babeş' de la Pipera. De asemenea, se lucrează, în momentul de faţă, la introducerea unui spital privat, care poate furniza 30 de paturi de Terapie Intensivă, în dispozitiv, nu dau numele, dar deja discuţiile sunt extrem de serioase", a precizat Ludovic Orban.

El a mai spus că vor fi grăbite investiţiile la Spitalul Malaxa pentru asigurarea circuitelor şi surselor de oxigen astfel încât şi acesta să intre în dispozitivul de luptă anti-COVID cu paturile necesare.

"Pe fiecare regiune a ţării avem un plan de creştere a capacităţii de tratare", a adăugat Orban.

Potrivit şefului Guvernului, aceste eforturi se văd, având în vedere că în prezent există peste 1.150 de pacienţi trataţi în secţiile ATI.

"Practic, facem eforturi permanente, constante şi cred că şi arătăm pentru că la ora actuală există peste 1.150 de pacienţi care sunt trataţi în secţiile ATI şi faptul că există paturile disponibile este rezultatul unor eforturi constante pe care le-am făcut pentru introducerea mai multor spitale în lupta anti-COVID, pentru crearea unor circuite speciale, a unor secţii şi din spitale care nu sunt în dispozitivul anti-COVID", a menţionat Orban.

Premierul a arătat că studenţii la Medicină din anii terminali vor intra într-un sistem de voluntariat pentru a susţine activitatea spitalelor.

"În privinţa personalului, am adoptat o OUG prin care am simplificat toate procedurile şi putem angaja minim 200 de absolvenţi de Rezidenţiat care şi-au luat examenul. De asemenea, am utilizat rezidenţi din an terminal şi vom apela şi la rezidenţi care sunt în anul 2 şi 3 astfel încât să mărim resursa umană care este implicată în secţiile ATI şi în celelalte secţii. Adică, pe lângă Terapie Intensivă, anestezişti, urgentişti, epidemiologi, infecţionişti, rezidenţi de medicină internă, specialităţile care oferă practic pregătirea necesară pentru a intra în dispozitivul de luptă anti-COVID. S-a discutat la nivelul rectorilor universităţilor de medicină ca studenţii din anii terminali să intre într-un sistem de voluntariat pentru a susţine activitatea fie a spitalelor, fie a altor activităţi necesară în lupta anti-COVID", a mai spus Orban.