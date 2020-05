Premierul Orban: 'Pe alţii i-a durut la bască sau poate nu au avut niciun interes să dezvolte proiectele de infrastructură pentru România'

Premierul Ludovic Orban spune că este inadmisibil să nu se construiască niciun milimetru de autostradă între Sibiu şi Piteşti, după ce în 2008 era finalizat studiul de fezabilitate şi fuseseră pregătite documentele de licitaţie. El crede că pe alţii "i-a durut la bască” sau poate nu au avut niciun interes să dezvolte proiectele de infrastructură pentru România, potrivit news.ro.

Ludovic Orban a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, la Piteşti, după semnarea contractului pentru execuţia Secţiunii 5 - Curtea de Argeş - Piteşti din Autostrada Sibiu-Piteşti, că studiul de fezabilitate pentru această autostradă era gata din 2008.

Citește și: Ultimă oră! După 15 mai se deschid Bisericile, dar mall-urile, restaurantele și terasele rămân închise

"Studiul de fezabilitate pe tronsonul Sibiu-Piteşti a fost finalizat în 2008, în care au fost aprobaţi indicatori tehnico-economici şi au fost pregătite documentele de licitaţie pentru realizarea tronsonului. Astăzi suntem în mai 2020 şi de atunci deşi era documentaţia tehnico-economică finalizată, deşi erau pregătite documentaţiile de licitaţie pentru selectarea consultantului tehnic, financiar şi juridic, din 2008, de când am plecat din fruntea Ministerului Transporturilor nu s-a construit un milimetru de autostradă între Piteşti şi Sibiu. Spun lucrurile astea ca oamenii să facă diferenţa”, a afirmat Orban.

Citește și: După ce CCR a decis că eliminarea pensiilor speciale este neconstituțională, Rareș Bogdan pregătește o nouă ofensivă: Avem alte soluții

El consideră că Autostrada Sibiu - Piteşti este fundamentală pentru România.

"Parcă e aşa un dat că a trebuit să revenim noi la putere după 11 ani şi câteva luni ca să se urnească acest proiect fundamental pentru România. Fundamental din mai multe perspective. În primul rând pentru închiderea Coridorului 4 Pan-European care face legătura între Portul Constanţa şi graniţa de Vest, legătura cu infrastructura de transport european. Noi trebuia să închidem legăturile pe rutier, pe feroviar şi pe fluvial, între Portul Constanţa şi restul Europei cu mult înainte. Nici astăzi nu am închis această legătură care poate să pună în valoare oportunitatea extraordinară pe care o are România şi anume aceea de poartă de intrare-ieşire în Europa şi de punct strategic în legătura cu est-sud-est. Dacă realizăm aceste lucruri într-un ritm cât se poate de rapid, putem să generăm un potenţial de dezvoltare pentru România extrem de important”, a mai spus Orban.

Citește și: Aproape de o nouă autostradă în România! Ludovic Orban a semnat contractul – Întârziere de 2 ani și jumătate

El îşi doreşte ca autostrada să fie finalizată mai repede decât este termenul prevăzut şi a cerut CNAIR să facă toate lucrurile care ţin de companie astfel încât lucrările să nu fie întârziate.

"Nu am aplaudat semnarea contractului, o să aplaud dacă acest contract va fi finalizat în cele mai bune condiţii şi de preferinţă înaintea termenelor care sunt stabilite acolo. După mine 12 luni proiectarea şi patru ani execuţia mi se pare o perioadă de timp mult prea lungă. Cunosc compania, ştiu că a avut contracte în România şi am convingerea că are capacitatea să finalizeze acest proiect mult mai repede, sigur în condiţii de calitate. (...) În ceea ce priveşte obligaţiile pe care şi le-a asumat CNAIR pentru că prin semnarea contractului şi-a asumat obligaţii, să predea amplasamentul, să asigure finanţarea, toate plăţile să fie efectuate la termen, să nu existe niciun fel de problemă din punctul de vedere al avizelor, autorizaţiilor. Toate aceste lucruri trebuie făcute la termen astfel încât compania, consorţiul care face construcţia să aibă totul predat la termen astfel încât să nu existe niciun fel de motiv pentru a întârzia lucrările”, a mai spus Orban.

Premierul a mai declarat că pe unii i-a "durut la bască" şi poate nu au avut niciun interes să dezvolte proiectele de infrastructură din România.

"Este inadmisibil ca după 12 ani, când am ajuns noi la putere, să nu putem să dăm drumul la licitaţie pe sectorul 2 şi 3 din cauza faptului că nu au fost aprobate toate considerentele şi că nu s-a respectat şi nu a existat un răspuns concludent privind obiecţiile care au fost formulate de Direcţia Generală de Mediu de la nivelul Comisiei Europene şi de ceilalţi oficiali de la nivel european care au solicitat clarificări tehnice sau au solicitat din partea noastră măsurile pe care le luăm pentru a asigura respectarea normelor de mediu la nivel european. Nu mi pare normal. Acest proiect este finanţat pe exerciţiul 2014-2020, nu se poate ca între 2014 şi 2020 aproape ajungem la finalul perioadei de programare a exerciţiului financiar multianual pentru care am avut la dispoziţie banii pentru a putea finanţa acest proiect de autostradă şi noi să trebuiască să semnăm pe final din cauza faptului că pe alţii i-a durut la bască sau poate nu au avut niciun interes să dezvolte proiectele de infrastructură pentru România”, a mai declarat Orban.

În 30 martie a fost semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru lotul 1 al secţiunii Sibiu - Boiţa din cadrul autostrăzii Sibiu - Piteşti.