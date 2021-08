Premiile Grammy din 2022: Joni Mitchell va fi recompensată cu premiul 'Person of the Year'

Joni Mitchell va fi recompensată cu premiul "Person of the Year", în cadrul unui eveniment care va avea loc înainte de cea de-a 64-a ediţie a Premiilor Grammy, a anunţat miercuri The Recording Academy într-un comunicat citat de EFE.

Înmânarea premiului "Person of the Year" pentru Joni Mitchell va avea loc la data de 29 ianuarie 2022 la Convention Center din Los Angeles, cu două zile înainte de gala Premiilor Grammy, potrivit agerpres.ro.

Acest premiu, decernat de fundaţia caritabilă MusiCares, recompensează meritele artistice şi umanitare ale unor muzicieni celebri şi au fost acordate în trecut unor artişti precum Tom Petty, Bob Dylan, Barbra Streisand, Bruce Springsteen, Natalie Cole şi Gloria Estefan.

Gala de decernare a premiului "Person of the Year" se desfăşoară sub formă de tribut în care artistul este omagiat de diferiţi muzicieni care urcă pe scenă şi interpretează cele mai cunoscute cântecele ale celui premiat.

"Sunt profund onorată că am fost desemnată "Person of the Year" de această organizaţie caritabilă", a declarat Joni Mitchell.

Celebra cantautoare canadiană, recompensată cu opt premii Grammy de-a lungul carierei sale, a devenit un punct de reper al muzicii folk datorită un albume precum

"Court and Spark" (1974), "The Hissing of Summer Lawns" (1975) şi, mai ales, "Blue" (1971), considerat unul dintre cele mai bune albume ale tuturor timpurilor în această categorie.

Laura Segura, directoarea executivă a fundaţiei MusiCares, s-a declarat emoţionată pentru şansa de a aduna un mare grup de artişti care o vor omagia pe Joni Mitchell. "Va fi omagiată nu doar pentru versurile şi cântecele ale emblematice, ci şi pentru spiritul său pionier şi pentru inspiraţia pe care a transmis-o atâtor artişti", a precizat ea.