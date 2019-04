Premiul internaţional pentru ficţiune arabă a fost decernat scriitoarei Hoda Barakat

Premiul internaţional pentru ficţiune arabă, acordat de fundaţia Booker, a fost decernat scriitoarei libaneze Hoda Barakat, pentru romanul ''The Night Mail'', au anunţat marţi seară organizatorii la Abu Dhabi, potrivit AFP, scrie Agerpres.

Laureata va primi 50.000 de dolari, iar cei şase autori nominalizaţi pentru această distincţie vor primi 10.000 de dolari fiecare.Premiul celei de-a 12-a ediţii a Booker-ului pentru literatură arabă a fost anunţat în cadrul unei ceremonii prezidate de un juriu alcătuit din critici literari arabi.Creat în 2007 la Abu Dhabi, premiul este susţinut de fundaţia Booker Prize, cu sediul la Londra, şi finanţat de Autoritatea de turism şi cultură din capitala Emiratelor Arabe Unite.

Născută la Beirut, Hoda Barakat locuieşte la Paris şi este autoarea mai multor romane, printre care ''The Stone of Laughter'' şi ''My Master and my Lover''.



Booker-ul pentru literatură arabă a recompensat cel de-al şaselea roman al scriitoarei, ''The Night Mail''.



Romanul prezintă, printr-o serie de scrisori, personaje ''prizoniere ale mizeriei sociale şi propriilor demoni'', potrivit Actes Sud, editorul traducerii franceze a volumului.



Oraşul Abu Dhabi, capitala emiratului cu acelaşi nume şi al Emiratelor Arabe Unite, are o bogată activitatea culturală. Aici se află Luvrul din Abu Dhabi, primul din afara Franţei care poartă numele celebrului muzeu, şi a cărui structură modernă, proiectată de arhitectul francez Jean Nouvel, adăposteşte aproape 600 de opere de artă.