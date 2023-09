Preşedintele Asociaţiei pacienţilor cu boli autoimune, despre criza medicamentelor: Nu este vina Casei de Asigurări de Sănătate, este lipsă de finanţare şi aici

Preşedintele Asociaţiei pacienţilor cu boli autoimune, Rozalina Lăpădatu, a afirmat, marţi seară, că nu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este de vină pentru lipsa medicamentelor pentru pacienţii cu cancere, ci este o lipsă de finanţare din partea Ministerului de Finanţe. Pe de altă parte, Cezar Irimia, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer vorbeşte despre un genocid şi anunţă că va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului despre situaţia din România, potrivit news.ro.

”Până se face rectificarea bugetară, acuma, pentru prima oară, nimeni nu vorbeşte nimic şi noi ştiam că sunt nişte blocaje la Casă din lipsă de finanţare, dar nu ştiam că lucrurile sunt atţt de grave. Se pare că în ultimele 2 luni lucrurile au evoluat. Personalul de la Casă a încercat să redirecţioneze fondurile între programe, dar se pare că şi lucrul ăsta s-a terminat, iar acum ne lovim de o situaţie deosebit de gravă din punctul meu de vedere, pentru că practic este un atentat la viaţa pacienţilor cronici”, a declarat Rozalina Lăpădatu la Medika TV, marţi seară.

Întrebată dacă cei de la CNAS au încercat să remedieze situaţia privind lipsa de medicamente petru pacienţii oncologici, Lăpădatu a explicat că vina nu este la Casă, ci este vorba de o lipsă de finanţare.

”Nu este vina Casei de Asigurări de Sănătate, este lipsă de finanţare şi aici în ecuaţie intră Ministerul de Finanţe şi prim-ministrul pentru că la CNAS banii vin de la Ministerul de Finanţe. Noi am ieşit astăzi cu o scrisoare deschisă, cu un memorieu, rugând ca Guvernul să se implice în rezolvarea acestei situaţii şi am rugatCasa să publice sumele necesare de bani până la sfârşitul anului, ca să ştim de câţi bani este nevoie astfel încât să ne asigurăm că CNAS va primii toţi banii de care are nevoie”, a mai spus Rozalina Lăpădatu.

Cezar Irimia, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer a declarat, tot la Medika TV, că, încă din iulie, a aflat că ar fi probleme cu medicamentele şi că de atunci a început criza.

”La 1 iulie am fost sesizaţi prima oară de încheierea unui contract pentru un tratament de imunoterapie şi de atunci a început criza şi toată această sarabandă a greşelilor din sistemul medical, greşeli nepermise de aprovizionare cu medicamente şi onorare a tratamentelor pacienţilor cu cancere. Ulterior am fost sesizaţi de mai mulţi pacienţi din mai multe spitale. Acum lucrurile au ajuns la apogeu, este un adevărat genocid în România privind viaţa pacienţilor cu boli cronice în general deoarece banii la Casă s-au terminat, casa a cerut Ministerului de Finanţe din câte ştim, bani sau permisiunea să intre în trimestrul 4. Nici acum nu a venit un răspuns de la Ministerul de Finanţe. Ministerul Sănătăţii care este responsabil pentru asigurarea continuităţii tratamentelor nu spune nimic, dimpotrivă, domnul ministru ne-a acuzat că batem câmpii, că spunem neadevăruri, că panicăm pacienţii şi uitaţi unde am ajuns din cauza ipocriziei acestor decidenţi don sănătate şi ai iresponsabilităţii lor”, a declarat Cezar Irimia.

Irimia a anunţat că va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului privind stitaţia medicamentelor din România.

”Vom lua atitudine, vom merge până la a acţiona statul în judecată, ne vom adresa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi vom scrie tuturor ambasadelor din România despre genocidul de la ora actuală. casa este un ordonator de credite, ştim că s-au făcut demersuri de la Casă către Ministerul de Finanţe fără niciun răspuns de câteva săptămâni. Chiar şi ministrul Sănătăţii cunoaşte situaţia”, a mai spus Cezar Irimia.