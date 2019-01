Preşedintele Iohannis se întâlneşte astăzi cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi la Bucureşti

Preşedintele Klaus Iohannis are, marţi, întâlnirea anuală cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi la Bucureşti, anunță news.ro.

Întâlnirea va avea loc la Palatul Cotroceni, începând cu ora 12.00.

La reuniunea din urmă cu un an, preşedintele Iohannis declara că România are o societate matură, care a dovedit deja că este capabilă să lupte admirabil pentru valorile în care crede, dar această societate are nevoie de un stat care să fie pe măsura ei.

Şeful statului le-a spus reprezentanţilor misiunilor diplomatice acreditaţi la Bucureşti că România trebuie să răspundă adecvat riscurilor interne şi externe printr-un stat performant, puternic şi rezilient, cu o justiţie independentă şi eficientă. Preşedintele a subliniat, anul trecut, că România trebuie să se menţină ca un pilon de stabilitate şî predictibilitate şi să continue întărirea statului de drept. Klaus Iohannis a menţionat ca priorităţi ale politicii externe: întărirea şi extinderea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii şi creşterea rolului şi eficienţei ţării noastre în Uniunea Europeană şi în NATO.