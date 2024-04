Preşedintele PSD Neamţ, Daniel Vasilică Harpa, şi-a depus candidatura pentru preşedinţia CJ Neamţ

Preşedintele PSD Neamţ, Daniel Vasilică Harpa, şi-a depus, duminică, la sediul Biroului Electoral Judeţean, candidatura pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ.

Acesta a fost însoţit de familie, de primarii şi candidaţii social-democraţi şi de conducerea filialei PSD Neamţ."Am reuşit să formez o echipă de oameni serioşi, am format o familie adevărată de social-democraţi. Am hotărât atunci şi mi-am asumat să candidez la preşedinţia Consiliului Judeţean Neamţ din partea PSD Neamţ, dat fiind faptul că am fost ales preşedinte al filialei judeţene. Sunt preşedintele PSD Neamţ, dar după data de 10 iunie voi fi preşedintele CJ Neamţ, voi fi preşedintele pentru tot ceea ce înseamnă colegii mei primari din toate localităţile, indiferent de culoarea politică. Acest lucru mă obligă să vin în faţa cetăţenilor din Neamţ să garantez că facem politică până pe data de 9 iunie. După ce vom câştiga CJ şi primăriile, vom veni în sprijinul nemţenilor şi ne vom ţine promisiunile făcute", a declarat, într-o conferinţă de presă, preşedintele PSD Neamţ, Daniel Vasilică Harpa.Odată cu depunerea candidaturii pentru funcţia de preşedinte al CJ Neamţ, social-democraţii au depus şi lista de candidaţi pentru funcţia de consilier judeţean."Baza unei societăţi bune este cu acei primari destoinici care vor să ducă la îndeplinire un proiect pe care şi l-au propus. Cu această echipă a PSD vom câştiga alegerile pentru preşedintele CJ pentru Daniel Harpa şi vom câştiga alegerile cu o majoritate clară pentru CJ", a transmis liderul primarilor social-democraţi din judeţ, Constantin Şchiopu.Primele două poziţii pe listele PSD pentru CJ sunt ocupate de Daniel Vasilică Harpa şi doctorul Raluca Radu, soţia fostului prezentator tv Mircea Radu."Domeniul sănătate este de interes şi sensibil pentru comunitatea noastră. Sunt aici să pun umărul la construcţia acestui domeniu, să susţin colegii medici şi cadrele medicale din tot judeţul, să susţin colegii social-democraţi, dar mai ales pacienţii. Acesta este obiectivul nostru: să ajutăm! Rolul meu, aici, se sintetizează prin a fi alături de oamenii pe care îi îngrijim", a subliniat doctorul Raluca Radu.În ceea ce îl priveşte pe Daniel Vasilică Harpa, acesta este la al treilea mandat consecutiv de primar al oraşului Târgu-Neamţ şi a fost ales preşedinte al PSD Neamţ în urmă cu un an.