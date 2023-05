Prima Doamnă a SUA, Jill Biden, a părut emoționată și profund impresionată de ceremonia încoronării regelui Charles

"Nu vă puteţi imagina acel moment în care vezi de fapt coroana fiind pusă pe capul regelui şi apoi pe capul reginei", a spus ea într-un interviu telefonic cu The Associated Press după ceremonia de la Londra: "Este cu adevărat extraordinar să vezi şi să trăieşti acel moment".

Soţia lui Charles, Camilla, a fost, de asemenea, încoronată regină în timpul primei încoronări a Marii Britanii din ultimii 70 de ani

Niciun preşedinte american nu a participat vreodată la o încoronare britanică, iar preşedintele Joe Biden i-a cerut primei doamne să reprezinte SUA în locul său. Casa Albă a declarat că apariţia lui Jill Biden a marcat prima dată când o primă doamnă a SUA a fost prezentă la o încoronare britanică.

"Este o onoare pentru mine să reprezint poporul Statelor Unite şi am vrut să fiu aici", a declarat Jill Biden. "A fost atât de semnificativ pentru mine că am putut să o aduc pe Finnegan aici, că am putut călători împreună şi să trăim această experienţă împreună şi a însemnat foarte mult pentru amândouă."

Prima doamnă a acordat interviul în timp ce ea şi Finnegan se îndreptau spre ceaiul de după-amiază, după încoronarea de la Westminster Abbey.

"Ne-am gândit că este ceva atât de britanic", a spus ea despre ceai. "A fost ceva ce am vrut cu adevărat să facem împreună".

Ea a spus că la ceremonie s-a gândit la importanţa tradiţiilor.

"Am simţit, în timp ce stăteam acolo, am simţit acest sentiment civilizaţie care îi uneşte pe oamenii din toate naţiunile", a spus ea.

La încoronare, Jill Biden a stat alături de Olena Zelenska, prima doamnă a Ucrainei. Jill Biden a spus că au vorbit despre invazia Rusiei în Ucraina şi că Zelenska i-a mulţumit din nou pentru sprijinul din partea Statelor Unite.

Jill Biden a spus că a acordat o atenţie deosebită mesajului arhiepiscopului de Canterbury Justin Welby, care a spus că oamenii de pretutindeni caută speranţă şi bucurie.

"Şi m-am gândit că a fost un mesaj atât de puternic, pentru că eu cred că este adevărat", a spus ea. "Şi este adevărat pentru toţi oamenii de pretutindeni, dar cred că a fost important, în acest moment, ca el să aducă acest mesaj în acest moment istoric."

Prima doamnă a participat vineri la o recepţie la Palatul Buckingham care a fost găzduită de Charles. Ea a spus că Charles i-a povestit cea mai recentă conversaţie telefonică pe care a avut-o cu preşedintele Biden şi a rugat-o să "îi transmită toate cele bune soţului ei".

Ea a spus că ea şi prinţesa Kate au discutat ca mame despre eforturile pe care le fac pentru a-şi ţine copiii liniştiţi în biserică, dându-le bomboane şi alte dulciuri.

"Ea a spus că nu ştie dacă fiul ei ar putea sta liniştit timp de două ore şi am râs copios pe tema asta", a spus Jill Biden. "Este doar ceva, cred, care este comun pentru mulţi dintre noi".

First lady Jill Biden attended the Coronation of King Charles III with her granddaughter Finnegan Biden. The pair were seated with Ukraine’s first lady Olena Zelenska. pic.twitter.com/fAusEnJFlz