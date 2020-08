Primăria Brașov pregătește tablete pentru elevi și profesori

Având în vedere că până la deschiderea noului an școlar mai este doar o lună, precum și faptul că există mai multe scenarii pentru desfășurarea cursurilor, în funcție de numărul de îmbolnăviri cu coronavirus, Consiliului Local va lua în discuție în ședința de la sfârșitul acestei săptămâni, propunerea de a aloca fonduri și pentru achiziția de dispozitive electronice pentru elevi și profesori, potrivit brasovstiri.ro.

Această decizie are ca scop asigurarea echipamentelor tehnice necesare astfel încât cursurile să se poate desfășura, indiferent de scenariul care se va aplica unităților de învățământ din Brașov.

,,Pe ordinea de zi am propus Consiliului Local proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Brașov. Sunt multe reașezări de sume pentru activități care trebuie să aibă asigurată finanțarea, dar domeniul principal la care se referă această rectificare este cel al educației, al învățământului. În perspectiva deschiderii anului școlar, am asigurat, prin acest proiect de hotărâre, sumele necesare pentru măsurile care trebuie luate la nivelul școlilor, cele care se referă la dezinfectanți, măști sau alte asemenea materiale care sunt necesare la toate unitățile de învățământ din municipiul Brașov. De asemenea, am propus o sumă care să asigure, dacă situația o va impune, achiziția de către Municipalitate a echipamentelor necesare desfășurării orelor de curs, inclusiv on-line, fie că ne referim la tablete pentru elevi, la laptopuri pentru profesori sau table inteligente, adică un sistem informatizat care să dea posibilitatea atât elevilor, cât și profesorilor să facă cursurile și în sistem on-line, cu toți elevii, dacă este posibil în același timp. Este o sumă importantă care este direcționată pe acest capitol și, în funcție de evoluția lucrurilor, vom face achizițiile necesare. Am discutat astăzi cu inspectoratul școlar județean, ne-am pus de acord, și, în acest fel, încercăm să asigurăm tot ceea ce este necesar pentru ca procesul de învățământ la nivelul municipiului Brașov să se poată desfășura în cele mai bune condiții. În funcție de reglementările care vor veni, de la nivelul ministerului educației sau din partea guvernului, ne vom adapta și vom lua cea mai bună decizie. Important este că am identificat sumele necesare, tehnica și logistica necesară pentru desfășurarea procesului de învățământ în această perioadă prin care, din păcate, trebuie să trecem”, a declarat reprezentantul Primăriei Brașov.