Primarul Timişoarei anunţă că au fost identificate spaţiile pentru toate cele 17 centre de vaccinare

Mai multe companii private din Timişoara au venit în sprijinul Primăriei şi comunităţii şi au oferit spaţiile în care vor funcţiona centrele de vaccinare, atunci când va începe Faza 3 din cadrul procesului vaccinării împotriva COVID-19 a populaţiei generale, potrivit news.ro.

Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz (USR) a avut multe discuţii cu oameni de afaceri şi companii care şi-au arătat disponibilitatea de a ajuta. Din cele 17 spaţii, 9 sunt private şi au fost puse la dispoziţie de Medlife (1 centru), Genki Medical Center (1 centru), Iulius Mall (1 centru), Vox Tehnology Park (2 centre), ISHO (2 centre), Continental Automotive România (2 centre).

Celelalte spaţii identificate sunt în proprietatea Primăriei Timişoara: Incuboxx (3), Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş (2), Clădirea STPT (2), Muzeul de Transport Public (1).

”Mulţumim companiilor care pun la dispoziţia Primăriei şi a comunităţii spaţii pentru centrele de vaccinare. Într-o cursă contracronometru, am identificat toate cele 17 spaţii care îndeplinesc condiţiile pentru desfăşurarea procesului de vaccinare şi acoperă întreg teritoriul oraşului astfel încât să nu vă punem pe drumuri. (...) Pentru ca aceste spaţii să devină centre de vaccinare au nevoie de dotări, de la paturi până la frigidere. Suntem în etapa 1, a vaccinării personalului medical (în spaţiile proprii ale spitalelor). Am încredere că vom primi cât mai repede informaţii despre mecanismele de achiziţii şi finanţare de la Guvern, ca toate cele 17 centre să fie operaţionale în ziua zero a vaccinării populaţiei generale”, a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

Edilul a adăugat că îşi doreşte ca tot mai mulţi timişoreni să de vaccineze împotriva COVID-19 şi a precizat că şi el se va vaccina, atunci când îi va veni rândul.

”Îmi doresc să fim şi în această etapă un exemplu. Procesul de vaccinare să fie fluid şi cât mai mulţi timişoreni să se vaccineze. Eu o voi face, atunci când îmi va veni rândul. Cum sună: Timişoara primul oraş liber de COVID-19 şi de restricţii?”, a mai scris Fritz.