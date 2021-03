Primul flacon de vaccin anti-COVID-19 administrat în SUA, expus la Muzeul Naţional de Istorie Americană

Flaconul care a conţinut prima doză de vaccin anti-COVID-19 administrată în Statele Unite, pe 14 decembrie 2020, va fi expus la Muzeul Naţional de Istorie Americană din Washington, în cadrul colecţiei sale de obiecte asociate pandemiei de coronavirus, informează AFP, potrivit AGERPRES.

Spitalul newyorkez Northwell - unde infirmiera Sandra Lindsay a devenit prima persoană din Statele Unite care a fost imunizată împotriva virusului SARS-CoV-2 - a donat prestigiosului muzeu din capitala americană acea fiolă de vaccin Pfizer-BioNTech utilizată, însoţită de seringa aferentă, adeverinţa de vaccinare a infirmierei şi uniforma profesională pe care aceasta a purtat-o în ziua imunizării, au precizat reprezentanţii muzeului într-un comunicat publicat pe site-ul său.

"Aceste obiecte devenite de acum istorice documentează nu doar progresele ştiinţifice remarcabile (realizate în faţa pandemiei, n.r.), ci reprezintă şi o speranţă pentru milioanele de persoane afectate de crizele în cascadă generate de pandemie", a declarat Anthea Hartig, directoarea muzeului.

Dintre toate ţările lumii, Statele Unite prezintă cel mai grav bilanţ în cifre absolute, cu peste 528.000 de morţi şi peste 29 de milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus, potrivit Universităţii Johns Hopkins.

Aceste obiecte se vor alătura unei colecţii pe care curatorii muzeului au început să o creeze pe 20 aprilie 2020: la fel ca şi alte instituţii culturale din lumea întreagă, precum muzeul Mucem din Marsilia, Muzeul Naţional de Istorie Americană din Washington doreşte să documenteze pandemia de COVID-19 atât prin prisma evenimentelor ştiinţifice şi politice care au marcat-o, cât şi a reacţiilor pe care ea le-a generat în universul muncii şi al culturii.

Muzeul Naţional de Istorie Americană, care face parte din complexul de muzee Smithsonian, situat în proximitatea Casei Albe, a lansat şi un apel naţional ce vizează strângerea de idei despre obiectele pe care ar putea să le colecteze. Reprezentanţii săi invită publicul să îşi prezinte experienţele personale pe un site dedicat acestui proiect, bazat pe o "capsulă temporală" destinată generaţiilor viitoare.

Instituţia din Washington ar trebui să prezinte unele dintre aceste obiecte în cadrul unei ample expoziţii, "In Sickness and in Health", consacrată felului în care americanii fac faţă bolilor începând din secolul al XIX-lea, precizează acelaşi comunicat, care nu a dezvăluit însă data la care va avea loc vernisajul acestei expoziţii.