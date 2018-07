PROCURORUL de la Externe care A BLOCAT parteneriatul public - privat: Darius Vâlcov deconspiră ce făcea omul în minister

Consilierul de stat al premierului, Darius Vâlcov, a declarat vineri că există funcționari publici care pun frâne intenționat proiectelor, dând exemplul unui fost angajat din Ministerul de Externe, un procuror, care nu a semnat avizul pentru legea parteneriatului public - privat, deși spunea că nu a citit proiectul.

"Statul este actionar la Romgaz, Romgaz a găsit resurse foarte importante. Romgaz să iasă public și să spună care e strategia pentru următoarea perioadă. Iar vrem să mergem cu prețurile umflate la maxim să facem profit să plătim membrii Consiliului de Administrație? Sau ne gândim să accesăm aceste surse pe care le avem, să cumpărărm câteva combinate pretochimice, să le deschidem, să folosim gazul pentru aceste combinate, pentru că astăzi noi debalansarea de azi între import și export este foarte mare pentru că 2,6 miliarde de euro vin din instrudtria petrochimică", a declarat consilierul premierului, Darius Vâlcov, la România TV.

Citește și: ANAF avertizează: „Mai sunt 5 zile!”

Întrebat dacă reprezentanții Guvernului nu pot cere sau interveni direct, Vâlcov a afirmat că situația nu este doar în companiile de stat.

"Dacă ne uităm la toate legile în ultimii 28 de ani, toate au fost făcute ca premierul și guvernul să nu poată avea decizie, nu vorbim doar la companii de stat, vorbim și la funcționari. Vorba aceea și la funcționari pleacă ministrul până schimbă funcționarul, chiar dacă oportunitatea o stabilește ministrul, nu semnează cel de sub ministru, nici de-al naibii, pleacă, se duce. Când a fost legea parteneriatului public- privat, de la Ministerul de Externe a venit un funcționar să ne explice că noi nu dăm avizul că legea are unele probleme. Am spus: explică-ne ce probleme sunt. Răspunsul a fost foarte interesant ”n-am citit-o”. Atunci despre ce probleme vorbim? Nu știu, mi-a transmis cineva că de fapt nu trebuie avizată de ministerul de Externe. Acea persoană a plecat din ministerul de Externe, i s-au ridicat ode în site-urile care fac propagandă. E un procuror de la ministerul de Externe, a stat vreo 100 de ani la Ministerul de Externe, și rolul lui era să țină frână pe avize. Legea asta a parteneriatului public privat are doar 19 pagini și nu are norme de aplicare", a mai afirmat Vâlcov.

Citește și: O fabrică aflată la 100 km de București cucerește România! Kaufland, Lidl, Auchan și Mega Image se bat pe produsele sale

Fostul ministru al Finanțelor a declarat că sunt funcționari care verifică "virgulele".

"Acum o lună de zile, în parteneriatele private, cinci au fost aprobate în ședința de Guvern- autostrăzi și domeniul sănătății. La două săptămâni am dat iar hotărâre de guvern cu alte 8 parteneriate. Sunt copy-paste, doar schimbi conținutul. Nici până azi cele opt nu sunt publicate. Sunt funcționari care spun că virgula e în dreapta trebuia să fie în stânga. Astea sunt realitățile", a mai spus consilierul premierului.

Citește și: Polițiștii exultă! Klaus Iohannis dă curs solicitării! Mișcarea făcută azi .